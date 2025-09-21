https://sarabic.ae/20250921/تصويت-برأيك-هل-يبصر-الاتفاق-الأمني-بين-سوريا-وإسرائيل-النور-قريبا؟-1105097787.html
تصويت... برأيك هل يبصر الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل النور قريبا؟
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن وجود تقدم بالمفاوضات مع سوريا، منوّهًا إلى أن "الأمر ما زال بعيد المنال". 21.09.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12، اليوم الأحد، عن نتنياهو، قوله خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، إن "الانتصارات التي حققناها ضد "حزب الله" فتحت بابًا لإمكانية لم تكن حتى في الحسبان، وهي إمكانية السلام مع جيراننا من الشمال. نحن نجري اتصالات وهناك تقدم معين مع السوريين، لكن ما زال الأمر بعيد المنال".وأشار الشرع إلى أن "الاتفاق المرتقب سيكون مشابها لاتفاق عام 1974"، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".برأيك ... هل يبصر الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل النور قريبا؟
وكشف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أول أمس الجمعة، أن "مفاوضات تجري بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع قريبًا".
وأشار الشرع إلى أن "الاتفاق المرتقب سيكون مشابها لاتفاق عام 1974"، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".
برأيك ... هل يبصر الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل النور قريبا؟