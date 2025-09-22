https://sarabic.ae/20250922/البلدان-المعترفة-بدولة-فلسطين-1105126986.html
البلدان المعترفة بدولة فلسطين
البلدان المعترفة بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
اعترفت بريطانيا وكندا وأستراليا رسميًا بالدولة الفلسطينية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبذلك يرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 151 دولة حول... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T12:37+0000
2025-09-22T12:37+0000
2025-09-22T12:37+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105126479_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_6a0f17c0733fb969cffe40b561bfa9b6.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105126479_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_8dd37f9dd08d1487cf8d4a22c74aabe1.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
البلدان المعترفة بدولة فلسطين
اعترفت بريطانيا وكندا وأستراليا رسميًا بالدولة الفلسطينية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبذلك يرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 151 دولة حول العالم، ومن المتوقع أن يستمر الزخم الدولي، اليوم الاثنين، خلال اجتماع الجمعية العامة.