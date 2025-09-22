https://sarabic.ae/20250922/انطلاق-أول-محطة-للطاقة-الشمسية-في-العراق-صور-وفيديو-1105119310.html

انطلاق أول محطة للطاقة الشمسية في العراق... صور وفيديو

أعلن العراق افتتاح المرحلة الأولى من أول محطة طاقة شمسية لديه، بقدرة إنتاجية 22 ميغاواط، من إجمالي قدرة تصميمية تصل إلى 300 ميغاواط، في خطوة تاريخية لدعم شبكة... 22.09.2025, سبوتنيك عربي

وأقيمت المحطة في محافظة كريلاء على مساحة 4 آلاف دونم، باستثمار من شركة مجموعة البلال وبإشراف وزارة الكهرباء، وتعد الأكبر من نوعها في العراق.وتضم المرحلة الأولى أكثر من 39 ألف لوح شمسي، على أن تصل القدرة الإجمالية للمشروع إلى 525 ميغاواط في كربلاء وبابل، ما يعزز استقرار الشبكة ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الضارة.وشهد افتتاح المحطة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ووزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، أمس الأحد، عبر الاتصال المرئي، مؤكدين أن المشروع يمثّل نقطة انطلاق لاستثمارات إضافية في الطاقة النظيفة ويضع العراق على طريق التنمية المستدامة.ويتضمن المشروع نظام تخزين متكامل وتقنيات تحكم ذكية لإدارة فائض الإنتاج وضمان استقرار الإمدادات خلال فترات انخفاض أشعة الشمس أو زيادة الطلب، كما يعد منصة تدريب وطنية لكوادر عراقية شابة لتعزيز نقل التكنولوجيا وتوطين خبرات الطاقة المتجددة.يأتي هذا المشروع ضمن خطة استراتيجية لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 12% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2030، مع تعزيز مرونة الشبكة الوطنية وقدرتها على مواجهة ذروة الطلب.كما يشمل مشروع "شمس البصرة" في الجنوب، بطاقة 1000 ميغاواط و2 مليون لوح شمسي، ليصبح أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة.وبدأت فكرة إنشاء محطة كربلاء للطاقة الشمسية عام 2021، قبل أن تنطلق الأعمال الإنشائية في أوائل 2023، متجاوزة تحديات البنية التحتية ونقل المعدات، في ظل دعم الحكومة والشركة المستثمرة، لتعكس إرادة سياسية واضحة في التحول نحو مصادر مستدامة للطاقة وتقليل الاعتماد على الحلول التقليدية.ويمثل افتتاح محطة كربلاء للطاقة الشمسية خطوة تاريخية في مسار قطاع الطاقة في العراق، ويعزز ثقة المستثمرين، ويضع البلاد على الطريق نحو تحقيق أهدافها المناخية والاقتصادية وفق الالتزامات الدولية وخطط التنمية المستدامة.

