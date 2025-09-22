عربي
تارليف: الانتخابات البرلمانية في مولدافيا تجري في أجواء من الخوف واضطهاد المعارضة
تارليف: الانتخابات البرلمانية في مولدافيا تجري في أجواء من الخوف واضطهاد المعارضة
موسكو –سبوتنيك. وقال تارليف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، يتم الشعور بالضغط بشكل حاد للغاية. وأصبح الابتزاز والقضايا الجنائية والتقارير وعمليات التفتيش والغرامات وغيرها من "قصص الرعب" جزءًا من الحياة السياسية في مولدافيا ".يذكر أن الانتخابات البرلمانية في مولدافيا ستجري في نهاية شهر/ أيلول سبتمبر الجاري.ولجأت السلطات المولدافية إلى إجراءات قمعية ضد أي معارضة، فبالإضافة إلى إلقاء رئيسة إقليم غاغاوزيا، يفغينا غوتسول، بالسجن، رُفعت دعاوى جنائية ضد عدد من السياسيين المعارضين، ويُحتجز أعضاء في البرلمان في مطار كيشيناو لزيارتهم روسيا.وعلاوة على ذلك، تسعى كيشيناو إلى حظر الاحتجاجات قبل 30 يومًا من الانتخابات وبعدها.ولمنع المرشحين من التسجيل دون إبداء أسباب، وبالتالي منعهم من المشاركة في الانتخابات، اقترح الحزب الحاكم توسيع صلاحيات جهاز المعلومات والأمن، بدعوى "مكافحة الفساد الانتخابي".وشنّت السلطات المولدافية حملةً صارمةً على وسائل الإعلام غير المرغوب فيها، التي عرضت منظورًا مختلفًا عن الحكومة الحاكمة للأحداث السياسية في عام 2023، فأغلقت 13 قناةً تلفزيونيةً وعشرات المواقع الإلكترونية.وفي خريف عام 2024 وقبل الانتخابات المولدافية، حُظرت أكثر من 100 قناة على تطبيق تليغرام.
صرح رئيس وزراء جمهورية مولدافيا السابق، وأحد قادة الكتلة الانتخابية الوطنية (التي تضم حزب الاشتراكيين وأحزاب "مستقبل مولدافيا" و"قلب مولدافيا")، فاسيلي تارليف، اليوم الاثنين، بأن الانتخابات البرلمانية في مولدافيا تجري في أجواء من الخوف واضطهاد المعارضة.
موسكو –سبوتنيك. وقال تارليف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، يتم الشعور بالضغط بشكل حاد للغاية. وأصبح الابتزاز والقضايا الجنائية والتقارير وعمليات التفتيش والغرامات وغيرها من "قصص الرعب" جزءًا من الحياة السياسية في مولدافيا ".
وأضاف، "نحن في الكتلة الوطنية نشعر بهذا منذ مايو/أيار من العام الماضي على الأقل، حتى قبل الانتخابات الرئاسية. والحملة الانتخابية الحالية هي بالفعل كارثة، وهذا الضغط ليس مجرد خطأ من قبل السلطات، بل إنها قنبلة نووية موقوتة تدمر الدولة من الداخل، ولكننا لن نستسلم. نحن مقاتلون.. ومهمتنا هي الدفاع عن القانون والديمقراطية والدستور ودولة مولدافيا".
يذكر أن الانتخابات البرلمانية في مولدافيا ستجري في نهاية شهر/ أيلول سبتمبر الجاري.
ولجأت السلطات المولدافية إلى إجراءات قمعية ضد أي معارضة، فبالإضافة إلى إلقاء رئيسة إقليم غاغاوزيا، يفغينا غوتسول، بالسجن، رُفعت دعاوى جنائية ضد عدد من السياسيين المعارضين، ويُحتجز أعضاء في البرلمان في مطار كيشيناو لزيارتهم روسيا.
وعلاوة على ذلك، تسعى كيشيناو إلى حظر الاحتجاجات قبل 30 يومًا من الانتخابات وبعدها.
ولمنع المرشحين من التسجيل دون إبداء أسباب، وبالتالي منعهم من المشاركة في الانتخابات، اقترح الحزب الحاكم توسيع صلاحيات جهاز المعلومات والأمن، بدعوى "مكافحة الفساد الانتخابي".
وشنّت السلطات المولدافية حملةً صارمةً على وسائل الإعلام غير المرغوب فيها، التي عرضت منظورًا مختلفًا عن الحكومة الحاكمة للأحداث السياسية في عام 2023، فأغلقت 13 قناةً تلفزيونيةً وعشرات المواقع الإلكترونية.
وفي خريف عام 2024 وقبل الانتخابات المولدافية، حُظرت أكثر من 100 قناة على تطبيق تليغرام.
