تصويت... برأيك هل يغير سيل الاعترافات الغربية مسار القضية الفلسطينية؟
تصويت... برأيك هل يغير سيل الاعترافات الغربية مسار القضية الفلسطينية؟
شهد يوم أمس الأحد، حدثًا استثنائيًا باعتراف 4 دول غربية وهي كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال، رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفها الفلسطينيون بـ"التاريخية"،
وتعهدت دول أخرى، مثل فرنسا ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين، خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2025، وسط رفض واستنكار من إسرائيل وأمريكا لهذه الخطوة.وقال سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، اليوم الاثنين، إن "اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية حق طبيعي طال انتظاره"، مؤكدًا أن "حق الشعب الفلسطيني في الوجود على أرضه غير قابل للتصرف".كما أن الاحتلال العسكري للضفة الغربية يمنع السلطة الفلسطينية، التي تشكلت عقب اتفاقيات السلام في التسعينيات، من السيطرة الكاملة على أراضيها وشعبها، ما يجعل للاعتراف الدولي بالولاية الفلسطينية طابعًا رمزيًا مهمًا، وموقفًا أخلاقيًا وسياسيًا قويًا، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة والتقارير الأممية عن "إبادة" في القطاع المحاصر.برأيك هل يغير سيل الاعترافات الغربية مسار القضية الفلسطينية؟
شهد يوم أمس الأحد، حدثًا استثنائيًا باعتراف 4 دول غربية وهي كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال، رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفها الفلسطينيون بـ"التاريخية"، بينما أثارت هذه القرارات استنفار إسرائيل، واعتبرت السلطة الفلسطينية هذا اليوم "محطة مهمة"، مشيدة بهذه الدول على موقفها.
وتعهدت دول أخرى، مثل فرنسا ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين، خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2025، وسط رفض واستنكار من إسرائيل وأمريكا لهذه الخطوة.
وقال سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، اليوم الاثنين، إن "اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية حق طبيعي طال انتظاره"، مؤكدًا أن "حق الشعب الفلسطيني في الوجود على أرضه غير قابل للتصرف".
ويُنظر إلى فلسطين اليوم على أنها دولة "قائمة وغير قائمة"، فهي تحظى باعتراف دولي واسع، ولها بعثات دبلوماسية وتمثلها فرق رياضية دولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، ومع ذلك، وبسبب الصراع المستمر مع إسرائيل، لا تمتلك فلسطين حدودا متفق عليها دوليا رغم قرارات الأمم المتحدة، ولا جيشًا ولا اقتصادًا مستقلًا، فيما تسيطر إسرائيل على وارداتها الأساسية.
كما أن الاحتلال العسكري للضفة الغربية يمنع السلطة الفلسطينية، التي تشكلت عقب اتفاقيات السلام في التسعينيات، من السيطرة الكاملة على أراضيها وشعبها، ما يجعل للاعتراف الدولي بالولاية الفلسطينية طابعًا رمزيًا مهمًا، وموقفًا أخلاقيًا وسياسيًا قويًا، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة والتقارير الأممية عن "إبادة" في القطاع المحاصر.
برأيك هل يغير سيل الاعترافات الغربية مسار القضية الفلسطينية؟