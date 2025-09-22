تصويت... برأيك هل يغير سيل الاعترافات الغربية مسار القضية الفلسطينية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
شهد يوم أمس الأحد، حدثًا استثنائيًا باعتراف 4 دول غربية وهي كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال، رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفها الفلسطينيون بـ"التاريخية"، بينما أثارت هذه القرارات استنفار إسرائيل، واعتبرت السلطة الفلسطينية هذا اليوم "محطة مهمة"، مشيدة بهذه الدول على موقفها.
وتعهدت دول أخرى، مثل فرنسا ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين، خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2025، وسط رفض واستنكار من إسرائيل وأمريكا لهذه الخطوة.
وقال سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، اليوم الاثنين، إن "اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية حق طبيعي طال انتظاره"، مؤكدًا أن "حق الشعب الفلسطيني في الوجود على أرضه غير قابل للتصرف".

ويُنظر إلى فلسطين اليوم على أنها دولة "قائمة وغير قائمة"، فهي تحظى باعتراف دولي واسع، ولها بعثات دبلوماسية وتمثلها فرق رياضية دولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، ومع ذلك، وبسبب الصراع المستمر مع إسرائيل، لا تمتلك فلسطين حدودا متفق عليها دوليا رغم قرارات الأمم المتحدة، ولا جيشًا ولا اقتصادًا مستقلًا، فيما تسيطر إسرائيل على وارداتها الأساسية.

كما أن الاحتلال العسكري للضفة الغربية يمنع السلطة الفلسطينية، التي تشكلت عقب اتفاقيات السلام في التسعينيات، من السيطرة الكاملة على أراضيها وشعبها، ما يجعل للاعتراف الدولي بالولاية الفلسطينية طابعًا رمزيًا مهمًا، وموقفًا أخلاقيًا وسياسيًا قويًا، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة والتقارير الأممية عن "إبادة" في القطاع المحاصر.

برأيك هل يغير سيل الاعترافات الغربية مسار القضية الفلسطينية؟

