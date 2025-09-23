بينها شعرة للنبي محمد.. جامع موسكو الكبير يحتفل بالذكرى الـ10 لتأسيسه بإقامة متحف للآثار الإسلامية
أقام جامع موسكو الكبير، اليوم الثلاثاء، معرضًا للاَثار الإسلامية وذلك في متحف الإسلام التابع له، احتفالًا بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه، حيث يستطيع المصلّون رؤية آثار إسلامية مقدسة.
وأعلنت الإدارة الروحية للمسلمين في روسيا الاتحادية، أن جامع موسكو الكبير، أحد أكبر جوامع ومساجد روسيا وأكثرها اتساعًا في أوروبا، سيقيم معرضًا للآثار الإسلامية المقدسة في متحف الإسلام التابع له، حيث يستطيع المصلّون رؤية آثار إسلامية مقدسة، كشعرة للنبي محمد، وجزء من كسوة الكعبة المشرفة، ونسخ قديمة ومخطوطة من القرآن الكريم.
وبيّنت الإدارة أن المعرض "يستقبل الجميع، حيث لا توجد قيود، باستثناء الملابس، إذ يجب على الزوار الالتزام بقواعد اللباس الصارمة".
صلاة العيد في جامع موسكو الكبير في موسكو، روسيا
كما أوضحت الإدارة الروحية للمسلمين في روسيا الاتحادية، أنه بالتوازي "يقام مؤتمرا دوليا تكريمًا للذكرى 150 لرحيل عالم الدين موسى بيغيف، كما يستضيف جامع موسكو الكبير معرضًا بعنوان "نسخة من كتاب سماوي"، مخصصًا للذكرى المئوية الثانية لدورة ألكسندر بوشكين الشعرية "محاكاة القرآن".
ويجمع مؤتمر "قراءات باسم موسى بيغييف"، مستشرقين وعلماء دين وقادة دينيين ومسؤولين حكوميين من روسيا وخارجها.
وينظم المؤتمر من قبل الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية ومعهد موسكو الإسلامي، بمساعدة مؤسسة دعم الثقافة والعلوم والتعليم الإسلامي. ومن بين المشاركين في المؤتمر دامير خير الدينوف، نائب مدير المشاريع التعليمية في المؤسسة.
مهرجان القرآن السنوي في موسكو في مسجد موسكو الكبير
مهرجان القرآن السنوي في موسكو في مسجد موسكو الكبير
وأكد رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية المفتي الأكبر الشيخ راوي عين الدين، في كلمة ترحيبية بالمشاركين، على تميز موسى بيغييف، مشيرًا إلى أن "موسى أكد بحزم على الأهمية والدور العالميين للكتاب المقدس"، موضحًا لأن "في أعماله رؤية للقرآن الكريم، ليس ككتاب لأمة معينة، بل كمصدر حياة لخير البشرية جمعاء".
ووفقًا للمفتي عين الدين، "تُمثل أعمال بيغييف الفكرية ذروة أكثر من خمسة قرون من الفكر الإسلامي لدى المسلمين الأتراك الروس".
وأشار أندريه فورسينكو، مساعد الرئيس الروسي، الذي قرأ كلمته دامير محيتدينوف، النائب الأول لرئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية، إلى أن "تطوير التعليم الديني للأطفال والشباب والبحوث اللاهوتية هما من أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الراهن".
مهرجان القرآن السنوي في موسكو في مسجد موسكو الكبير
مهرجان القرآن السنوي في موسكو في مسجد موسكو الكبير
وأعرب فورسينكو عن ثقته بأن عقد مثل هذه المؤتمرات "سيعزز التعاون الدولي ويحفظ تراثنا العلمي والتعليمي".
وتضمن المؤتمر عرضًا لطبعات جديدة من أعمال موسى بيغييف، وإقامة ميدالية فضية تذكارية باسمه. وقد مُنح كل من البروفيسور محمد جيرميز، والدكتور محمود إيرول كيليتش، ومنصور عبد الباقي بخاري، وأيدار خير الدينوف، هذه الجائزة لمساهمتهم في دراسة إرث هذا العالم ونشره.
ومن النتائج العملية المهمة في المؤتمر، توقيع مذكرة تعاون بين معهد موسكو الإسلامي والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.
صلاة عيد الفطر في مسجد جامع موسكو الكبير في موسكو، 4 يونيو/ حزيران 2019
صلاة عيد الفطر في مسجد جامع موسكو الكبير في موسكو، 4 يونيو/ حزيران 2019
وبالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لافتتاح جامع موسكو الكبير، افتتح معرض "نسخة من كتاب سماوي" مع الذكرى المئوية الثانية لدورة ألكسندر بوشكين الشعرية "محاكاة القرآن"، وهو مُخصص لتداخل التقاليد الروحية والأشكال الفنية.
ويتضمن المعرض أعمالا خطية مستوحاة من قصائد بوشكين، أبدعها 11 فنانًا على مدار عام ونصف، مصاحف نادرة مكتوبة بخط اليد ومطبوعة في القرنين الثامن عشر والعشرين من بولغار، قازان وموسكو، وآثار إسلامية مقدسة كشعرة للنبي محمد، جزء من كسوة الكعبة المشرفة، معروضات من سلسلتي "القرآن في روسيا" و"تراث الدراسات الإسلامية الروسية"، منشورات ومجلدات من مجموعات مكتبة وقاعة المطالعة باسم أ. س. بوشكين، ومعهد موسكو الإسلامي والأكاديمية الإسلامية البلغارية، وشركاء آخرين، بالإضافة للوحة "المحاكاة" بريشة نيكولاي دانيليفسكي، سليل بوشكين.
مهرجان القرآن السنوي في موسكو في مسجد موسكو الكبير
مهرجان القرآن السنوي في موسكو في مسجد موسكو الكبير
© Sputnik . Vladimir Pesnya
وتم افتتاح المجمع الجديد لجامع موسكو التاريخ، في 23 سبتمبر/ أيلول عام 2015، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيريه الفلسطيني محمود عباس، والتركي رجب طيب أردوغان، وشخصيات عربية وإسلامية رفيعة.
ودعا الرئيس الروسي في كلمة ألقاها أمام الجمهور المشارك في مراسم الافتتاح إلى دعم القيم الإسلامية التقليدية ومواجهة انتشار الأفكار المتطرفة في روسيا.
جامع موسكو الكبير
وقال بوتين إن الإسلام في روسيا يعتبر وفقا للقانون أحد الأديان التقليدية، وشدد على أن إيديولوجية تنظيم "داعش" المتطرف تقوم على الكذب وتحريف الإسلام.
يذكر أن جامع موسكو التاريخي الذي تم تشييده عام 1904، قد خضع لعملية إعادة بناء وتوسعة استغرقت سنوات عدة. وتبلغ مساحة الجامع الكبير بعد تجديده 18.9 ألف متر مربع بالمقارنة مع 964 مترا مربعا في المبنى القديم، ويتسع الجامع لـ10 آلاف من المصلين في آن واحد.