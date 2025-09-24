https://sarabic.ae/20250924/ربع-محطات-الطاقة-النووية-الأمريكية-تعمل-باليورانيوم-الروسي-1105193358.html
ربع محطات الطاقة النووية الأمريكية تعمل باليورانيوم الروسي
أظهرت بيانات جمعها فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بالاعتماد على المصادر الرسمية المختلفة أن ربع محطات الطاقة النووية الأمريكية يتم تشغيلها عن طريق اليورانيوم...
أظهرت بيانات جمعها فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بالاعتماد على المصادر الرسمية المختلفة أن ربع محطات الطاقة النووية الأمريكية يتم تشغيلها عن طريق اليورانيوم المخصب الروسي، حيث تشتهر روسيا بقدرتها المتطورة في هذا القطاع المهم.
وكان كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام ومدير وحدة التنمية والأعمال الدولية في شركة "روساتوم" الحكومية الروسية، قد أكد أن روسيا رائدة على مستوى العالم في تخصيب اليورانيوم لمحطات الطاقة النووية، لكن الغرب فشل في تغيير هذا الوضع، مشيرًا إلى أنه يتم تزويد 25 % من محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة باليورانيوم الروسي.