عربي
سيل جارف يجتاح فندقا ويحطم الزجاج في هونغ كونغ... فيديو
سيل جارف يجتاح فندقا ويحطم الزجاج في هونغ كونغ... فيديو
جاء ذلك بالتزامن مع إصدار هيئة الأرصاد الجوية في هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من الدرجة القصوى، تزامنًا مع اجتياح الإعصار "راغاسا" للساحل الجنوبي للصين، مصحوبًا برياح شديدة وأمطار غزيرة.واجتاح إعصار "راغاسا" سواحل هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، محمّلاً برياح شديدة تجاوزت سرعتها 220 كيلومتراً في الساعة، ومصحوبًا بأمواج بلغ ارتفاعها نحو سبعة أمتار، ما تسبب في تعطيل الحياة العامة وإلغاء مئات الرحلات الجوية.
12:11 GMT 24.09.2025
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيلاً جارفًا يجتاح أحد الفنادق في هونغ كونغ، ويحطّم الأبواب الزجاجية بالكامل.
جاء ذلك بالتزامن مع إصدار هيئة الأرصاد الجوية في هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من الدرجة القصوى، تزامنًا مع اجتياح الإعصار "راغاسا" للساحل الجنوبي للصين، مصحوبًا برياح شديدة وأمطار غزيرة.
واجتاح إعصار "راغاسا" سواحل هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، محمّلاً برياح شديدة تجاوزت سرعتها 220 كيلومتراً في الساعة، ومصحوبًا بأمواج بلغ ارتفاعها نحو سبعة أمتار، ما تسبب في تعطيل الحياة العامة وإلغاء مئات الرحلات الجوية.
