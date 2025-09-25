https://sarabic.ae/20250925/أنصار-الله-تعلن-مقتل-شخصين-وإصابة-28-آخرين-إثر-الغارات-الإسرائيلية-على-صنعاء-1105257146.html
"أنصار الله" تعلن مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين إثر الغارات الإسرائيلية على صنعاء
"أنصار الله" تعلن مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين إثر الغارات الإسرائيلية على صنعاء
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة لدى جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن عدد الضحايا والإصابات التي خلفتها الضربات الإسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T15:47+0000
2025-09-25T15:47+0000
2025-09-25T15:47+0000
أنصار الله
إسرائيل
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/06/1100212763_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6c46afed4c758d8f4eec883a523da791.jpg
وذكرت الوزارة أن الغارات الإسرائيلية على صنعاء أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 48 آخرين.وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من طائرته المتجهة إلى مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الخميس، الأمر بشن هجوم إسرائيلي واسع النطاق على جماعة "أنصار الله" اليمنية في صنعاء، وفقا لمكتبه. وخلال وجوده في الطائرة الرئاسية الإسرائيلية "جناح صهيون"، تلقى نتنياهو أيضا تحديثات من وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير.وجاءت ضربات سلاح الجو الإسرائيلي ردا على هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، بما في ذلك طائرة مسيرة ضربت إيلات، أمس الأربعاء، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا، اثنان منهم في حالة خطيرة.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/06/1100212763_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_848aa2f00386313c99097acabbb48004.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أنصار الله, إسرائيل, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أنصار الله, إسرائيل, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
"أنصار الله" تعلن مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين إثر الغارات الإسرائيلية على صنعاء
أعلنت وزارة الصحة لدى جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن عدد الضحايا والإصابات التي خلفتها الضربات الإسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس.
وذكرت الوزارة أن الغارات الإسرائيلية على صنعاء أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 48 آخرين.
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من طائرته المتجهة إلى مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الخميس، الأمر بشن هجوم إسرائيلي واسع النطاق على جماعة "أنصار الله" اليمنية في صنعاء، وفقا لمكتبه.
وخلال وجوده في الطائرة الرئاسية الإسرائيلية "جناح صهيون"، تلقى نتنياهو أيضا تحديثات من وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير.
وجاءت ضربات سلاح الجو الإسرائيلي ردا على هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، بما في ذلك طائرة مسيرة ضربت إيلات، أمس الأربعاء، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا، اثنان منهم في حالة خطيرة.