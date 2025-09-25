"أنصار الله" تعلن مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين إثر الغارات الإسرائيلية على صنعاء

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250925/أنصار-الله-تعلن-مقتل-شخصين-وإصابة-28-آخرين-إثر-الغارات-الإسرائيلية-على-صنعاء-1105257146.html
"أنصار الله" تعلن مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين إثر الغارات الإسرائيلية على صنعاء
"أنصار الله" تعلن مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين إثر الغارات الإسرائيلية على صنعاء
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة لدى جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن عدد الضحايا والإصابات التي خلفتها الضربات الإسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس. 25.09.2025
2025-09-25T15:47+0000
2025-09-25T15:47+0000
أنصار الله
إسرائيل
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/06/1100212763_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6c46afed4c758d8f4eec883a523da791.jpg
وذكرت الوزارة أن الغارات الإسرائيلية على صنعاء أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 48 آخرين.وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من طائرته المتجهة إلى مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الخميس، الأمر بشن هجوم إسرائيلي واسع النطاق على جماعة "أنصار الله" اليمنية في صنعاء، وفقا لمكتبه. وخلال وجوده في الطائرة الرئاسية الإسرائيلية "جناح صهيون"، تلقى نتنياهو أيضا تحديثات من وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير.وجاءت ضربات سلاح الجو الإسرائيلي ردا على هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، بما في ذلك طائرة مسيرة ضربت إيلات، أمس الأربعاء، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا، اثنان منهم في حالة خطيرة.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/06/1100212763_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_848aa2f00386313c99097acabbb48004.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, إسرائيل, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أنصار الله, إسرائيل, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن

"أنصار الله" تعلن مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين إثر الغارات الإسرائيلية على صنعاء

15:47 GMT 25.09.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanتصاعد أعمدة الدخان من مناطق محيطة بمطار صنعاء
تصاعد أعمدة الدخان من مناطق محيطة بمطار صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة لدى جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن عدد الضحايا والإصابات التي خلفتها الضربات الإسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس.
وذكرت الوزارة أن الغارات الإسرائيلية على صنعاء أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 48 آخرين.
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من طائرته المتجهة إلى مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الخميس، الأمر بشن هجوم إسرائيلي واسع النطاق على جماعة "أنصار الله" اليمنية في صنعاء، وفقا لمكتبه.
وخلال وجوده في الطائرة الرئاسية الإسرائيلية "جناح صهيون"، تلقى نتنياهو أيضا تحديثات من وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير.
وجاءت ضربات سلاح الجو الإسرائيلي ردا على هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، بما في ذلك طائرة مسيرة ضربت إيلات، أمس الأربعاء، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا، اثنان منهم في حالة خطيرة.
