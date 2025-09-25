https://sarabic.ae/20250925/أول-مناورات-بحرية-منذ-13-عاما-معلومات-عن-الأسطولين-المصري-والتركي؟-1105237731.html

أول مناورات بحرية منذ 13 عاما.. معلومات عن الأسطولين المصري والتركي؟

أول مناورات بحرية منذ 13 عاما.. معلومات عن الأسطولين المصري والتركي؟

سبوتنيك عربي

يصنف الجيش المصري في المرتبة الأولى عربيا والـ 4 في الشرق الأوسط ورقم 19 بين أضخم جيوش العالم في 2025، ويمتلك قوة بحرية ضاربة. 25.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-25T09:11+0000

2025-09-25T09:11+0000

2025-09-25T09:11+0000

أخبار العالم الآن

رصد عسكري

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101572/62/1015726246_0:224:3109:1973_1920x0_80_0_0_f0183d3d43f3fdfba529bed38eae6cf3.jpg

أما الجيش التركي، فيحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ 6 في آسيا ورقم 9 عالميا، إضافة إلى كونه أحد أهم الجيوش في حلف شمال الأطلسي "الناتو". وتجرى الدولتان مناورات بحرية هي الأولى منذ نحو 13 عاما، وهو ما يسلط الضوء على قدرات الأساطيل الحربية لهما، خاصة أنهما يصنفان ضمن أقوى الأساطيل في الشرق الأوسط والعالم. فبينما تحتل القوات البحرية التركية المرتبة الـ 17 عالميا والأولى في الشرق الأوسط، فإن قوة مصر البحرية تجعلها في المرتبة الـ 22 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم والثالثة في الشرق الأوسط من حيث عدد الوحدات البحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2025.القوات البحرية المصريةتمتلك مصر 150 وحدة بحرية تضم:القوات البحرية التركيةتمتلك تركيا 182 وحدة بحرية تضم:ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عميد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، وصول عناصر من القوات البحرية المصرية إلى تركيا للمشاركة في التدريب البحري المشترك المصري التركي "بحر الصداقة – 2025". وأوضح المتحدث العسكري المصري أن التدريب ينفذ على مدار أيام عدة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة وحدات من القوات البحرية المصرية والتركية.وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، عن استئناف مناورات "بحر الصداقة" العسكرية المشتركة بين تركيا ومصر في مياه البحر الأبيض المتوسط، بعد انقطاع دام 13 عاما، مشيرة إلى أنها ستجرى في الفترة بين 22 و26 سبتمبر الجاري، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

https://sarabic.ae/20221019/ما-هي-قدرات-الفرقاطة-الألمانية-ميكو-إيه---200-التي-تسلمها-الأسطول-المصري-1069225810.html

https://sarabic.ae/20231204/السيسي-يتفقد-أول-راجمة-صواريخ-في-مصر-ويشهد-تدشين-فرقاطة-الجبار-فيديو-1083735898.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم