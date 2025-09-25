https://sarabic.ae/20250925/أول-مناورات-بحرية-منذ-13-عاما-معلومات-عن-الأسطولين-المصري-والتركي؟-1105237731.html
أول مناورات بحرية منذ 13 عاما.. معلومات عن الأسطولين المصري والتركي؟
أول مناورات بحرية منذ 13 عاما.. معلومات عن الأسطولين المصري والتركي؟
25.09.2025
أما الجيش التركي، فيحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ 6 في آسيا ورقم 9 عالميا، إضافة إلى كونه أحد أهم الجيوش في حلف شمال الأطلسي "الناتو". وتجرى الدولتان مناورات بحرية هي الأولى منذ نحو 13 عاما، وهو ما يسلط الضوء على قدرات الأساطيل الحربية لهما، خاصة أنهما يصنفان ضمن أقوى الأساطيل في الشرق الأوسط والعالم. فبينما تحتل القوات البحرية التركية المرتبة الـ 17 عالميا والأولى في الشرق الأوسط، فإن قوة مصر البحرية تجعلها في المرتبة الـ 22 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم والثالثة في الشرق الأوسط من حيث عدد الوحدات البحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2025.القوات البحرية المصريةتمتلك مصر 150 وحدة بحرية تضم:القوات البحرية التركيةتمتلك تركيا 182 وحدة بحرية تضم:ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عميد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، وصول عناصر من القوات البحرية المصرية إلى تركيا للمشاركة في التدريب البحري المشترك المصري التركي "بحر الصداقة – 2025". وأوضح المتحدث العسكري المصري أن التدريب ينفذ على مدار أيام عدة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة وحدات من القوات البحرية المصرية والتركية.وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، عن استئناف مناورات "بحر الصداقة" العسكرية المشتركة بين تركيا ومصر في مياه البحر الأبيض المتوسط، بعد انقطاع دام 13 عاما، مشيرة إلى أنها ستجرى في الفترة بين 22 و26 سبتمبر الجاري، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
