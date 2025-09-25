https://sarabic.ae/20250925/الدول-التي-اعترفت-بفلسطين-1105258494.html
الدول التي اعترفت بفلسطين
اعترف عدد من دول العالم، وفي حدث استثنائي، رسميًا بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبلغ عدد الدول نحو 150 دولة، في مشهد تاريخي ينبئ باقتراب... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
16:07 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 16:21 GMT 25.09.2025)
اعترف عدد من دول العالم، وفي حدث استثنائي، رسميًا بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبلغ عدد الدول نحو 150 دولة، في مشهد تاريخي ينبئ باقتراب تحقيق الحلم، وقام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بإعداد هذا الإنفوغراف الذي يظهر الدول الجديدة التي اعترفت بفلسطين والدول التي على طريق الاعتراف، والدول التي وضعت شروطا للاعتراف.