https://sarabic.ae/20250925/رئيس-الوزراء-العراقي-توصلنا-لاتفاق-تاريخي-تتسلم-بموجبه-بغداد-نفط-إقليم-كردستان-1105257667.html
رئيس الوزراء العراقي: توصلنا لاتفاق تاريخي تتسلم بموجبه بغداد نفط إقليم كردستان
رئيس الوزراء العراقي: توصلنا لاتفاق تاريخي تتسلم بموجبه بغداد نفط إقليم كردستان
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق أسماه بـ"التاريخي" لتصدير نفط حقول إقليم كردستان عبر الأنبوب العراقي - التركي. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T15:56+0000
2025-09-25T15:56+0000
2025-09-25T15:56+0000
العراق
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/1a/1069496517_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_002107eb95a5da21dcba05e7f8801530.jpg
قال السوداني في تدوينة على منصة "إكس"، إن وزارة النفط الاتحادية ستتسلم النفط المنتج من الحقول الكردية وتصدره عبر الأنبوب.وأضاف أن الاتفاق يضمن توزيعا عادلا للثروة، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار، وهو إنجاز انتظرته البلاد 18 عاما.وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت عملية تصدير نفط إقليم كردستان توترا بين الحكومة الاتحادية والإقليم بسبب إدارة الموارد وعائداتها، ما أدى إلى تعطيل مشاريع استثمارية وتأخير توزيع العوائد بشكل عادل.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/1a/1069496517_204:0:2480:1707_1920x0_80_0_0_9aaded94e373bffbe3ac4e0a4c87fa70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس الوزراء العراقي: توصلنا لاتفاق تاريخي تتسلم بموجبه بغداد نفط إقليم كردستان
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق أسماه بـ"التاريخي" لتصدير نفط حقول إقليم كردستان عبر الأنبوب العراقي - التركي.
قال السوداني في تدوينة على منصة "إكس"، إن وزارة النفط الاتحادية ستتسلم النفط المنتج من الحقول الكردية وتصدره عبر الأنبوب.
وأضاف أن الاتفاق يضمن توزيعا عادلا للثروة، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار، وهو إنجاز انتظرته البلاد 18 عاما.
وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت عملية تصدير نفط إقليم كردستان توترا بين الحكومة الاتحادية والإقليم بسبب إدارة الموارد وعائداتها، ما أدى إلى تعطيل مشاريع استثمارية وتأخير توزيع العوائد بشكل عادل.