https://sarabic.ae/20250925/سوريا-و-إسرائيل-تقتربان-من-توقيع-اتفاق-لخفض-التصعيد-ما-تفاصيله-1105252404.html
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد... ما تفاصيله؟
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد... ما تفاصيله؟
سبوتنيك عربي
تستعد سوريا لإبرام اتفاقية خفض التصعيد مع إسرائيل برعاية أمريكا، تتوقف بموجبه الهجمات الإسرائيلية بحسب المبعوث الأمريكي الخاص توم برّاك. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T13:52+0000
2025-09-25T13:52+0000
2025-09-25T13:52+0000
راديو
ملفات ساخنة
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105251968_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_ef811c753ac09b3a9731efaf6c7bae5f.png
سوريا و إسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد.. ما تفاصيله؟
سبوتنيك عربي
سوريا و إسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد.. ما تفاصيله؟
الاتفاق المرتقب يقوم على مبدأ وقف إسرائيل لغاراتها الجوية وتوغلاتها البرية، مقابل التزام سوريا بعدم تحريك معدات أو آليات ثقيلة قرب الحدود، وهو ما تعتبره واشنطن خطوة أولى نحو تفاهم أمني أشمل قد يعيد رسم قواعد الاشتباك بين الطرفين.في المقابل، تشترط إسرائيل ضمان مصالحها الأمنية، وعلى رأسها نزع السلاح في جنوب غربي سوريا وحماية الطائفة الدرزية، وهما شرطان وضعهما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وبين حسابات الأمن والسيادة، تبرز إشكالية انعدام الثقة المتجذرة بين دمشق وتل أبيب، ما يجعل مستقبل هذه المفاوضات مفتوحًا على احتمالات عدة، من التهدئة المؤقتة إلى مسار سياسي طويل الأمد.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "خفض التصعيد" ليس مصطلح دقيق ولا يضمن وقف التدخل العسكري، لكنه اتفاق مبدئي يمهد للاتفاق الدائم الذي يهدف له الجانب السوري، وربما يتم الوصول له خلال الأسابيع المقبلة"، بحسب قوله.من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية، د. عادل حسن، إن "إسرائيل تحاول إطالة الوقت للحصول على مكاسب أكثر ضمن الاتفاق"، مشيرا إلى أنها "لن تلتزم بأي اتفاق حتى لو تم عن طريق مجلس الأمن".وذكر أن "الشعب السوري لن يرضى إلا باتفاق يشمل استعادة كامل الأراضي المحتلة وإنهاء إسرائيل لكل سياساتها"، بحسب قوله.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105251968_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_b6a56271815133284daa12f704bca73d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
ملفات ساخنة, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, аудио, أخبار إسرائيل اليوم
ملفات ساخنة, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, аудио, أخبار إسرائيل اليوم
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد... ما تفاصيله؟
عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
تستعد سوريا لإبرام اتفاقية خفض التصعيد مع إسرائيل برعاية أمريكا، تتوقف بموجبه الهجمات الإسرائيلية بحسب المبعوث الأمريكي الخاص توم برّاك.
الاتفاق المرتقب يقوم على مبدأ وقف إسرائيل لغاراتها الجوية وتوغلاتها البرية، مقابل التزام سوريا بعدم تحريك معدات أو آليات ثقيلة قرب الحدود، وهو ما تعتبره واشنطن خطوة أولى نحو تفاهم أمني أشمل قد يعيد رسم قواعد الاشتباك بين الطرفين.
في المقابل، تشترط إسرائيل ضمان مصالحها الأمنية، وعلى رأسها نزع السلاح في جنوب غربي سوريا وحماية الطائفة الدرزية، وهما شرطان وضعهما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وبين حسابات الأمن والسيادة، تبرز إشكالية انعدام الثقة المتجذرة بين دمشق وتل أبيب، ما يجعل مستقبل هذه المفاوضات مفتوحًا على احتمالات عدة، من التهدئة المؤقتة إلى مسار سياسي طويل الأمد.
في هذا الملف، قال الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، إن "هناك ملفات معقدة تحول دون اتفاق دائم مع إسرائيل بعد خرقها اتفاق عام 1974 واقتحام المناطق السورية".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "خفض التصعيد" ليس مصطلح دقيق ولا يضمن وقف التدخل العسكري، لكنه اتفاق مبدئي يمهد للاتفاق الدائم الذي يهدف له الجانب السوري، وربما يتم الوصول له خلال الأسابيع المقبلة"، بحسب قوله.
من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية، د. عادل حسن، إن "إسرائيل تحاول إطالة الوقت للحصول على مكاسب أكثر ضمن الاتفاق"، مشيرا إلى أنها "لن تلتزم بأي اتفاق حتى لو تم عن طريق مجلس الأمن".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "أمريكا تعيد رسم المنطقة استراتيجيا"، مبينا أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحاول إظهار نفسه للعالم بأنه يرتب اتفاق سلام دائم في سوريا، لكنه لا يستطيع ذلك نظرا للموقف الإسرائيلي".
وذكر أن "الشعب السوري لن يرضى إلا باتفاق يشمل استعادة كامل الأراضي المحتلة وإنهاء إسرائيل لكل سياساتها"، بحسب قوله.