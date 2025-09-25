سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد... ما تفاصيله؟

عربي
بوتين خلال منتدى "أسبوع الذرة العالمي": المحطات النووية الروسية هي الأكثر طلبا في العالم
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20250925/سوريا-و-إسرائيل-تقتربان-من-توقيع-اتفاق-لخفض-التصعيد-ما-تفاصيله-1105252404.html
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد... ما تفاصيله؟
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد... ما تفاصيله؟
سبوتنيك عربي
تستعد سوريا لإبرام اتفاقية خفض التصعيد مع إسرائيل برعاية أمريكا، تتوقف بموجبه الهجمات الإسرائيلية بحسب المبعوث الأمريكي الخاص توم برّاك. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T13:52+0000
2025-09-25T13:52+0000
راديو
ملفات ساخنة
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105251968_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_ef811c753ac09b3a9731efaf6c7bae5f.png
سوريا و إسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد.. ما تفاصيله؟
سبوتنيك عربي
سوريا و إسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد.. ما تفاصيله؟
الاتفاق المرتقب يقوم على مبدأ وقف إسرائيل لغاراتها الجوية وتوغلاتها البرية، مقابل التزام سوريا بعدم تحريك معدات أو آليات ثقيلة قرب الحدود، وهو ما تعتبره واشنطن خطوة أولى نحو تفاهم أمني أشمل قد يعيد رسم قواعد الاشتباك بين الطرفين.في المقابل، تشترط إسرائيل ضمان مصالحها الأمنية، وعلى رأسها نزع السلاح في جنوب غربي سوريا وحماية الطائفة الدرزية، وهما شرطان وضعهما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وبين حسابات الأمن والسيادة، تبرز إشكالية انعدام الثقة المتجذرة بين دمشق وتل أبيب، ما يجعل مستقبل هذه المفاوضات مفتوحًا على احتمالات عدة، من التهدئة المؤقتة إلى مسار سياسي طويل الأمد.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "خفض التصعيد" ليس مصطلح دقيق ولا يضمن وقف التدخل العسكري، لكنه اتفاق مبدئي يمهد للاتفاق الدائم الذي يهدف له الجانب السوري، وربما يتم الوصول له خلال الأسابيع المقبلة"، بحسب قوله.من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية، د. عادل حسن، إن "إسرائيل تحاول إطالة الوقت للحصول على مكاسب أكثر ضمن الاتفاق"، مشيرا إلى أنها "لن تلتزم بأي اتفاق حتى لو تم عن طريق مجلس الأمن".وذكر أن "الشعب السوري لن يرضى إلا باتفاق يشمل استعادة كامل الأراضي المحتلة وإنهاء إسرائيل لكل سياساتها"، بحسب قوله.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105251968_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_b6a56271815133284daa12f704bca73d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملفات ساخنة, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, аудио, أخبار إسرائيل اليوم
ملفات ساخنة, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, аудио, أخبار إسرائيل اليوم

سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد... ما تفاصيله؟

13:52 GMT 25.09.2025
راديو
سوريا و إسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد.. ما تفاصيله؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
تستعد سوريا لإبرام اتفاقية خفض التصعيد مع إسرائيل برعاية أمريكا، تتوقف بموجبه الهجمات الإسرائيلية بحسب المبعوث الأمريكي الخاص توم برّاك.
الاتفاق المرتقب يقوم على مبدأ وقف إسرائيل لغاراتها الجوية وتوغلاتها البرية، مقابل التزام سوريا بعدم تحريك معدات أو آليات ثقيلة قرب الحدود، وهو ما تعتبره واشنطن خطوة أولى نحو تفاهم أمني أشمل قد يعيد رسم قواعد الاشتباك بين الطرفين.
في المقابل، تشترط إسرائيل ضمان مصالحها الأمنية، وعلى رأسها نزع السلاح في جنوب غربي سوريا وحماية الطائفة الدرزية، وهما شرطان وضعهما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وبين حسابات الأمن والسيادة، تبرز إشكالية انعدام الثقة المتجذرة بين دمشق وتل أبيب، ما يجعل مستقبل هذه المفاوضات مفتوحًا على احتمالات عدة، من التهدئة المؤقتة إلى مسار سياسي طويل الأمد.
في هذا الملف، قال الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، إن "هناك ملفات معقدة تحول دون اتفاق دائم مع إسرائيل بعد خرقها اتفاق عام 1974 واقتحام المناطق السورية".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "خفض التصعيد" ليس مصطلح دقيق ولا يضمن وقف التدخل العسكري، لكنه اتفاق مبدئي يمهد للاتفاق الدائم الذي يهدف له الجانب السوري، وربما يتم الوصول له خلال الأسابيع المقبلة"، بحسب قوله.
من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية، د. عادل حسن، إن "إسرائيل تحاول إطالة الوقت للحصول على مكاسب أكثر ضمن الاتفاق"، مشيرا إلى أنها "لن تلتزم بأي اتفاق حتى لو تم عن طريق مجلس الأمن".

ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "أمريكا تعيد رسم المنطقة استراتيجيا"، مبينا أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحاول إظهار نفسه للعالم بأنه يرتب اتفاق سلام دائم في سوريا، لكنه لا يستطيع ذلك نظرا للموقف الإسرائيلي".

وذكر أن "الشعب السوري لن يرضى إلا باتفاق يشمل استعادة كامل الأراضي المحتلة وإنهاء إسرائيل لكل سياساتها"، بحسب قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала