https://sarabic.ae/20250925/سوريا-و-إسرائيل-تقتربان-من-توقيع-اتفاق-لخفض-التصعيد-ما-تفاصيله-1105252404.html

سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد... ما تفاصيله؟

سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد... ما تفاصيله؟

سبوتنيك عربي

تستعد سوريا لإبرام اتفاقية خفض التصعيد مع إسرائيل برعاية أمريكا، تتوقف بموجبه الهجمات الإسرائيلية بحسب المبعوث الأمريكي الخاص توم برّاك. 25.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-25T13:52+0000

2025-09-25T13:52+0000

2025-09-25T13:52+0000

راديو

ملفات ساخنة

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105251968_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_ef811c753ac09b3a9731efaf6c7bae5f.png

سوريا و إسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد.. ما تفاصيله؟ سبوتنيك عربي سوريا و إسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد.. ما تفاصيله؟

الاتفاق المرتقب يقوم على مبدأ وقف إسرائيل لغاراتها الجوية وتوغلاتها البرية، مقابل التزام سوريا بعدم تحريك معدات أو آليات ثقيلة قرب الحدود، وهو ما تعتبره واشنطن خطوة أولى نحو تفاهم أمني أشمل قد يعيد رسم قواعد الاشتباك بين الطرفين.في المقابل، تشترط إسرائيل ضمان مصالحها الأمنية، وعلى رأسها نزع السلاح في جنوب غربي سوريا وحماية الطائفة الدرزية، وهما شرطان وضعهما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وبين حسابات الأمن والسيادة، تبرز إشكالية انعدام الثقة المتجذرة بين دمشق وتل أبيب، ما يجعل مستقبل هذه المفاوضات مفتوحًا على احتمالات عدة، من التهدئة المؤقتة إلى مسار سياسي طويل الأمد.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "خفض التصعيد" ليس مصطلح دقيق ولا يضمن وقف التدخل العسكري، لكنه اتفاق مبدئي يمهد للاتفاق الدائم الذي يهدف له الجانب السوري، وربما يتم الوصول له خلال الأسابيع المقبلة"، بحسب قوله.من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية، د. عادل حسن، إن "إسرائيل تحاول إطالة الوقت للحصول على مكاسب أكثر ضمن الاتفاق"، مشيرا إلى أنها "لن تلتزم بأي اتفاق حتى لو تم عن طريق مجلس الأمن".وذكر أن "الشعب السوري لن يرضى إلا باتفاق يشمل استعادة كامل الأراضي المحتلة وإنهاء إسرائيل لكل سياساتها"، بحسب قوله.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

ملفات ساخنة, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, аудио, أخبار إسرائيل اليوم