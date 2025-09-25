قطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250925/قطر-تستضيف-معرض-مسابقة-أندريه-ستينين-للمرة-الأولى-1105248695.html
قطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى
قطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى
سبوتنيك عربي
زارت الجولة الدولية للفائزين بمسابقة أندريه ستينين العاصمة القطرية الدوحة، لأول مرة من تاريخ إنشاء المسابقة. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T12:27+0000
2025-09-25T12:27+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
مسابقة أندريه ستنين الدولية للتصوير الصحفي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105249177_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_f5e33eea6f10b2c1866a1bf6d9070f42.jpg
يعرض المعرض، الذي يضم 30 صورة فوتوغرافية التقطها الفائزون بالمسابقة، في الحي الثقافي كتارا، الوجهة الثقافية الرئيسية في البلاد، حتى 30 سبتمبر/ أيلول.ويُصادف المعرض في الدوحة ختام الجولة الترويجية لعام 2024، والتي شارك فيها ممثلون عن صحيفة الشرق والسفارة الروسية في قطر ودول أجنبية أخرى.وشكر دميتري أوشاكوف، المدير التنفيذي للمجموعة الإعلامية، شركاء المعرض على التنظيم الممتاز وحفاوة الاستقبال، وقال: "نحن سعداء للغاية بافتتاح المعرض في قطر؛ لقد عملنا بجد واجتهاد للتحضير له مع شركائنا. ونعتبر معرض الحي الثقافي كتارا مميزًا ليس فقط لأننا كنا ننتظره بفارغ الصبر، بل أيضًا لأنه يُمثل ختامًا رائعًا للجولة الترويجية لعام 2024". كما دعا المصورين القطريين للمشاركة في مسابقة العام المقبل، التي ستبدأ بقبول الطلبات في 22 ديسمبر.وأضاف: "آمل بصدق أن يصبح المعرض المقام في الحي الثقافي كتارا، قلب الدوحة، تقليدًا رائعًا، وأن نُكرم العام المقبل المصورين القطريين الفائزين والفائزين بجائزة عام 2025 هناك".حظي افتتاح المعرض بدعم من شريك المسابقة، صحيفة الشرق، والسفارة الروسية في قطر.أُقيمت الجولة الترويجية لمسابقة عام 2024 في الصين، وتنزانيا، وصربيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والإمارات العربية المتحدة، وجنوب أفريقيا، والهند، وإيران، ونيكاراغوا، والأرجنتين.تهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية برعاية مفوضية روسيا الاتحادية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت انتباه الجمهور إلى تحديات التصوير الصحفي الحديث. هذه منصة للمصورين الشباب الموهوبين، المتعاطفين، والمنفتحين على الأفكار الجديدة، حيث يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث من حولنا. الشركاء الإعلاميون الرئيسيون للمسابقة هم: VGTRK(شركة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية لعموم روسيا) (روسيا)، ومنصة SMOTRIM الإلكترونية (روسيا)، وقناة موسكو 24 التلفزيونية (روسيا).
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105249177_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_5ff5e9274ac334672a99d848ff9a47bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, مسابقة أندريه ستنين الدولية للتصوير الصحفي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, مسابقة أندريه ستنين الدولية للتصوير الصحفي

قطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى

12:27 GMT 25.09.2025
© Sputnik . Dar Al-Sharq Media Groupقطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى
قطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© Sputnik . Dar Al-Sharq Media Group
تابعنا عبر
زارت الجولة الدولية للفائزين بمسابقة أندريه ستينين العاصمة القطرية الدوحة، لأول مرة من تاريخ إنشاء المسابقة.
يعرض المعرض، الذي يضم 30 صورة فوتوغرافية التقطها الفائزون بالمسابقة، في الحي الثقافي كتارا، الوجهة الثقافية الرئيسية في البلاد، حتى 30 سبتمبر/ أيلول.
ويُصادف المعرض في الدوحة ختام الجولة الترويجية لعام 2024، والتي شارك فيها ممثلون عن صحيفة الشرق والسفارة الروسية في قطر ودول أجنبية أخرى.
© Sputnik . Dar Al-Sharq Media Groupقطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى
قطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
قطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى
© Sputnik . Dar Al-Sharq Media Group
وشكر دميتري أوشاكوف، المدير التنفيذي للمجموعة الإعلامية، شركاء المعرض على التنظيم الممتاز وحفاوة الاستقبال، وقال: "نحن سعداء للغاية بافتتاح المعرض في قطر؛ لقد عملنا بجد واجتهاد للتحضير له مع شركائنا. ونعتبر معرض الحي الثقافي كتارا مميزًا ليس فقط لأننا كنا ننتظره بفارغ الصبر، بل أيضًا لأنه يُمثل ختامًا رائعًا للجولة الترويجية لعام 2024". كما دعا المصورين القطريين للمشاركة في مسابقة العام المقبل، التي ستبدأ بقبول الطلبات في 22 ديسمبر.
© Sputnik . Dar Al-Sharq Media Groupقطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى
قطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
قطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى
© Sputnik . Dar Al-Sharq Media Group
وأضاف: "آمل بصدق أن يصبح المعرض المقام في الحي الثقافي كتارا، قلب الدوحة، تقليدًا رائعًا، وأن نُكرم العام المقبل المصورين القطريين الفائزين والفائزين بجائزة عام 2025 هناك".
حظي افتتاح المعرض بدعم من شريك المسابقة، صحيفة الشرق، والسفارة الروسية في قطر.
© Sputnik . Dar Al-Sharq Media Groupقطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى
قطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
قطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى
© Sputnik . Dar Al-Sharq Media Group
أُقيمت الجولة الترويجية لمسابقة عام 2024 في الصين، وتنزانيا، وصربيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والإمارات العربية المتحدة، وجنوب أفريقيا، والهند، وإيران، ونيكاراغوا، والأرجنتين.
© Sputnik . Dar Al-Sharq Media Groupقطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى
قطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
قطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى
© Sputnik . Dar Al-Sharq Media Group
تهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية برعاية مفوضية روسيا الاتحادية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت انتباه الجمهور إلى تحديات التصوير الصحفي الحديث. هذه منصة للمصورين الشباب الموهوبين، المتعاطفين، والمنفتحين على الأفكار الجديدة، حيث يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث من حولنا. الشركاء الإعلاميون الرئيسيون للمسابقة هم: VGTRK(شركة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية لعموم روسيا) (روسيا)، ومنصة SMOTRIM الإلكترونية (روسيا)، وقناة موسكو 24 التلفزيونية (روسيا).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала