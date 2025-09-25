https://sarabic.ae/20250925/قطر-تستضيف-معرض-مسابقة-أندريه-ستينين-للمرة-الأولى-1105248695.html

قطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى

قطر تستضيف معرض مسابقة أندريه ستينين للمرة الأولى

زارت الجولة الدولية للفائزين بمسابقة أندريه ستينين العاصمة القطرية الدوحة، لأول مرة من تاريخ إنشاء المسابقة. 25.09.2025

يعرض المعرض، الذي يضم 30 صورة فوتوغرافية التقطها الفائزون بالمسابقة، في الحي الثقافي كتارا، الوجهة الثقافية الرئيسية في البلاد، حتى 30 سبتمبر/ أيلول.ويُصادف المعرض في الدوحة ختام الجولة الترويجية لعام 2024، والتي شارك فيها ممثلون عن صحيفة الشرق والسفارة الروسية في قطر ودول أجنبية أخرى.وشكر دميتري أوشاكوف، المدير التنفيذي للمجموعة الإعلامية، شركاء المعرض على التنظيم الممتاز وحفاوة الاستقبال، وقال: "نحن سعداء للغاية بافتتاح المعرض في قطر؛ لقد عملنا بجد واجتهاد للتحضير له مع شركائنا. ونعتبر معرض الحي الثقافي كتارا مميزًا ليس فقط لأننا كنا ننتظره بفارغ الصبر، بل أيضًا لأنه يُمثل ختامًا رائعًا للجولة الترويجية لعام 2024". كما دعا المصورين القطريين للمشاركة في مسابقة العام المقبل، التي ستبدأ بقبول الطلبات في 22 ديسمبر.وأضاف: "آمل بصدق أن يصبح المعرض المقام في الحي الثقافي كتارا، قلب الدوحة، تقليدًا رائعًا، وأن نُكرم العام المقبل المصورين القطريين الفائزين والفائزين بجائزة عام 2025 هناك".حظي افتتاح المعرض بدعم من شريك المسابقة، صحيفة الشرق، والسفارة الروسية في قطر.أُقيمت الجولة الترويجية لمسابقة عام 2024 في الصين، وتنزانيا، وصربيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والإمارات العربية المتحدة، وجنوب أفريقيا، والهند، وإيران، ونيكاراغوا، والأرجنتين.تهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية برعاية مفوضية روسيا الاتحادية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت انتباه الجمهور إلى تحديات التصوير الصحفي الحديث. هذه منصة للمصورين الشباب الموهوبين، المتعاطفين، والمنفتحين على الأفكار الجديدة، حيث يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث من حولنا. الشركاء الإعلاميون الرئيسيون للمسابقة هم: VGTRK(شركة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية لعموم روسيا) (روسيا)، ومنصة SMOTRIM الإلكترونية (روسيا)، وقناة موسكو 24 التلفزيونية (روسيا).

