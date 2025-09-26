عربي
اتهام مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي بالكذب وعرقلة العدالة
اتهام مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي بالكذب وعرقلة العدالة
اتهام مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي بالكذب وعرقلة العدالة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس كومي وُجّهت إليه لائحة اتهام تتضمن تهمتين: الإدلاء بتصريحات... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T00:03+0000
2025-09-26T00:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
مكتب التحقيقات الفيدرالي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102393/35/1023933506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69bd97e2a8ad43fd3f0b1f366372f8a5.jpg
وأشار تقرير لشبكة ABC News الأمريكية، إلى أنه عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، أطلقت السلطات تحقيقاً في مزاعم "التواطؤ" بين الرئيس دونالد ترامب وروسيا، استناداً إلى ملف أعده ضابط الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل، لكن التحقيق لم يجد في النهاية أي أدلة تدعم تلك المزاعم.من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة "إكس"، توجيه لائحة اتهام بحق المدير الأسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس كومي بأنه "انتصار للعدالة في أمريكا".وقال ترامب إن كومي، الذي اتهمته هيئة محلفين كبرى بارتكاب جنايتين تتعلقان بتصريحات كاذبة وعرقلة سير العدالة، يعدّ "أحد أسوأ المسؤولين الذين عرفتهم البلاد"، مؤكداً أن الوقت قد حان لمحاسبته على "جرائمه ضد الأمة".وأضاف ترامب أن كومي "أضر بالولايات المتحدة لسنوات طويلة"، معتبراً أن محاكمته تمثل بداية تحمله للمسؤولية.يشار إلى أن مراجعة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في يوليو/ تموز أوضحت أن "تقييم مجتمع الاستخبارات" (ICA) الصادر عام 2016 بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، شابه مخالفات، من بينها التدخل المفرط من قِبل رؤساء الوكالات، وهم مدير الـCIA آنذاك جون برينان، وكومي، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر.
https://sarabic.ae/20250206/إقالات-وضجة-بين-الموظفين-أزمة-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-تشتعل-في-أمريكا---1097523503.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102393/35/1023933506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c7135c2dba30ab1509d3bae985b0dba1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, مكتب التحقيقات الفيدرالي, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, مكتب التحقيقات الفيدرالي, روسيا

اتهام مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي بالكذب وعرقلة العدالة

00:03 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 00:04 GMT 26.09.2025)
© AFP 2023 / Jim Watsonجيمس كومي
جيمس كومي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© AFP 2023 / Jim Watson
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس كومي وُجّهت إليه لائحة اتهام تتضمن تهمتين: الإدلاء بتصريحات كاذبة وعرقلة سير العدالة.
وأشار تقرير لشبكة ABC News الأمريكية، إلى أنه عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، أطلقت السلطات تحقيقاً في مزاعم "التواطؤ" بين الرئيس دونالد ترامب وروسيا، استناداً إلى ملف أعده ضابط الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل، لكن التحقيق لم يجد في النهاية أي أدلة تدعم تلك المزاعم.
مكتب التحقيقات الفيدرالي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
إقالات وضجة بين الموظفين... أزمة مكتب التحقيقات الفيدرالي تشتعل في أمريكا
6 فبراير, 07:39 GMT
من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة "إكس"، توجيه لائحة اتهام بحق المدير الأسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس كومي بأنه "انتصار للعدالة في أمريكا".
وقال ترامب إن كومي، الذي اتهمته هيئة محلفين كبرى بارتكاب جنايتين تتعلقان بتصريحات كاذبة وعرقلة سير العدالة، يعدّ "أحد أسوأ المسؤولين الذين عرفتهم البلاد"، مؤكداً أن الوقت قد حان لمحاسبته على "جرائمه ضد الأمة".
وأضاف ترامب أن كومي "أضر بالولايات المتحدة لسنوات طويلة"، معتبراً أن محاكمته تمثل بداية تحمله للمسؤولية.
يشار إلى أن مراجعة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في يوليو/ تموز أوضحت أن "تقييم مجتمع الاستخبارات" (ICA) الصادر عام 2016 بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، شابه مخالفات، من بينها التدخل المفرط من قِبل رؤساء الوكالات، وهم مدير الـCIA آنذاك جون برينان، وكومي، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر.
