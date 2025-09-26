https://sarabic.ae/20250926/البنتاغون-يمنح-سيكورسكي-عقدًا-بـ10-مليارات-دولار-لإنتاج-مروحيات-عسكرية-1105313793.html

البنتاغون يمنح "سيكورسكي" عقدًا بـ10 مليارات دولار لإنتاج مروحيات عسكرية

البنتاغون يمنح "سيكورسكي" عقدًا بـ10 مليارات دولار لإنتاج مروحيات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، عن تعديل عقد مع شركة سيكورسكي للطائرات، التابعة لشركة لوكهيد مارتن، بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار لإنتاج 92 مروحية... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الوزارة: "تم منح شركة سيكورسكي للطائرات في ستراتفورد بولاية كونيتيكت، عقدًا معدلاً بقيمة 10,334,480,065 دولارًا، يتضمن سعراً ثابتًا مشجعًا (بأهداف متتالية) وسعراً ثابتًا نهائيًا، وذلك في إطار العقد السابق".وأضاف البيان: "يمثل هذا التعديل للعقد جزءًا من برنامج متعدد السنوات لمروحيات ""سي إتش-53 كيه"، حيث يثبت نهائيًا شروط الدفعتين التاسعة والعاشرة، ويضيف كميات إضافية للدفعات من الحادية عشرة حتى الثالثة عشرة، مع توريد ما مجموعه 92 مروحية للإنتاج التسلسلي، بالإضافة إلى الدعم المصاحب للبرنامج والطائرات"

