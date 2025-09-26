البنتاغون يمنح "سيكورسكي" عقدًا بـ10 مليارات دولار لإنتاج مروحيات عسكرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
البنتاغون يمنح "سيكورسكي" عقدًا بـ10 مليارات دولار لإنتاج مروحيات عسكرية
البنتاغون يمنح "سيكورسكي" عقدًا بـ10 مليارات دولار لإنتاج مروحيات عسكرية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، عن تعديل عقد مع شركة سيكورسكي للطائرات، التابعة لشركة لوكهيد مارتن، بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار لإنتاج 92 مروحية... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
البنتاغون الأمريكي
البنتاغون الأمريكي

البنتاغون يمنح "سيكورسكي" عقدًا بـ10 مليارات دولار لإنتاج مروحيات عسكرية

22:05 GMT 26.09.2025
© AP Photo / Andrew Harnikمقر البنتاغون
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، عن تعديل عقد مع شركة سيكورسكي للطائرات، التابعة لشركة لوكهيد مارتن، بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار لإنتاج 92 مروحية نقل عسكرية من طراز "سي إتش-53 كيه كينغ ستاليون"، على أن يكتمل تنفيذ العقد بحلول فبراير/شباط 2034.
وجاء في بيان الوزارة: "تم منح شركة سيكورسكي للطائرات في ستراتفورد بولاية كونيتيكت، عقدًا معدلاً بقيمة 10,334,480,065 دولارًا، يتضمن سعراً ثابتًا مشجعًا (بأهداف متتالية) وسعراً ثابتًا نهائيًا، وذلك في إطار العقد السابق".
جندي تابع لقوات المارينيز - الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
"لوكهيد مارتن".. معلومات عن "عصب الصناعة العسكرية" الأمريكية التي فرضت بكين عقوبات عليها
5 يوليو 2024, 14:06 GMT
وأضاف البيان: "يمثل هذا التعديل للعقد جزءًا من برنامج متعدد السنوات لمروحيات ""سي إتش-53 كيه"، حيث يثبت نهائيًا شروط الدفعتين التاسعة والعاشرة، ويضيف كميات إضافية للدفعات من الحادية عشرة حتى الثالثة عشرة، مع توريد ما مجموعه 92 مروحية للإنتاج التسلسلي، بالإضافة إلى الدعم المصاحب للبرنامج والطائرات"
