أوباما عن غزة: لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة قصف ما هو في الأساس أنقاض

أوباما عن غزة: لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة قصف ما هو في الأساس أنقاض

انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، مؤكدا أنه "لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة هدم ما هو أنقاض بالفعل"، مطالبا بإقامة... 27.09.2025

وخلال فعالية في دبلن بأيرلندا، أمس الجمعة، شدد أوباما على ضرورة الاعتراف بالأزمة الإنسانية في غزة، وحماية الأطفال من الجوع، ودعا الطرفين لإيجاد طريق يضمن قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل آمنة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.تأتي هذه التصريحات النادرة بعدما اجتمع قادة العالم في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط سيطرة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على النقاشات.ومع ذلك، أضاف الرئيس الأمريكي الأسبق أن "من قمة السخرية هو نهج حركة "حماس" الفلسطينية الشرس الذي يعرّض جميع أفراد شعبها للخطر من أجل حل المشكلة، وهو ما أرفضه أيضا".وتشن إسرائيل منذ أغسطس/ آب 2025 توغلا بريا في غزة للسيطرة على المدينة بعد قصف مكثف، فيما حذرت الأمم المتحدة من تهجير نحو مليون فلسطيني، مع تقديرات غير مؤكدة بخروج 640 ألف شخص حتى الآن.وفي الوقت ذاته، تضغط إدارة ترامب لإنهاء الصراع، واقترح مبعوثون أمريكيون خطة سلام من 21 نقطة للقادة العرب، فيما شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على رفضه ضم إسرائيل للضفة الغربية، مؤكدا أنه "لن يسمح بذلك".

