أوباما عن غزة: لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة قصف ما هو في الأساس أنقاض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250927/أوباما-عن-غزة-لا-يوجد-مبرر-عسكري-لمواصلة-قصف-ما-هو-في-الأساس-أنقاض-1105320594.html
أوباما عن غزة: لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة قصف ما هو في الأساس أنقاض
أوباما عن غزة: لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة قصف ما هو في الأساس أنقاض
سبوتنيك عربي
انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، مؤكدا أنه "لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة هدم ما هو أنقاض بالفعل"، مطالبا بإقامة... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T07:18+0000
2025-09-27T07:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
غزة
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105320754_0:0:1267:713_1920x0_80_0_0_4b29f19928cf26977bbfda431f3b5efa.jpg
وخلال فعالية في دبلن بأيرلندا، أمس الجمعة، شدد أوباما على ضرورة الاعتراف بالأزمة الإنسانية في غزة، وحماية الأطفال من الجوع، ودعا الطرفين لإيجاد طريق يضمن قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل آمنة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.تأتي هذه التصريحات النادرة بعدما اجتمع قادة العالم في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط سيطرة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على النقاشات.ومع ذلك، أضاف الرئيس الأمريكي الأسبق أن "من قمة السخرية هو نهج حركة "حماس" الفلسطينية الشرس الذي يعرّض جميع أفراد شعبها للخطر من أجل حل المشكلة، وهو ما أرفضه أيضا".وتشن إسرائيل منذ أغسطس/ آب 2025 توغلا بريا في غزة للسيطرة على المدينة بعد قصف مكثف، فيما حذرت الأمم المتحدة من تهجير نحو مليون فلسطيني، مع تقديرات غير مؤكدة بخروج 640 ألف شخص حتى الآن.وفي الوقت ذاته، تضغط إدارة ترامب لإنهاء الصراع، واقترح مبعوثون أمريكيون خطة سلام من 21 نقطة للقادة العرب، فيما شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على رفضه ضم إسرائيل للضفة الغربية، مؤكدا أنه "لن يسمح بذلك".
https://sarabic.ae/20250620/كلينتون-يبعث-برسالة-إلى-ترامب-نتنياهو-يريد-فقط-البقاء-في-السلطة-1101870107.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105320754_59:0:1264:904_1920x0_80_0_0_24c5e3a109a026d48a945d379e01f4a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غزة, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غزة, إسرائيل, بنيامين نتنياهو

أوباما عن غزة: لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة قصف ما هو في الأساس أنقاض

07:18 GMT 27.09.2025 (تم التحديث: 07:26 GMT 27.09.2025)
© AP Photo / Erin Hooleyالرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما
الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Erin Hooley
تابعنا عبر
انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، مؤكدا أنه "لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة هدم ما هو أنقاض بالفعل"، مطالبا بإقامة دولة فلسطينية.
وخلال فعالية في دبلن بأيرلندا، أمس الجمعة، شدد أوباما على ضرورة الاعتراف بالأزمة الإنسانية في غزة، وحماية الأطفال من الجوع، ودعا الطرفين لإيجاد طريق يضمن قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل آمنة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وأضاف: "من غير المقبول تجاهل الأزمة الإنسانية التي تحدث داخل غزة، ومن الضروري لنا أن نصر على أن يجد كلا الجانبين طريقا يضمن قيام دولة فلسطينية وحكم ذاتي جنبا إلى جنب مع إسرائيل آمنة".
تأتي هذه التصريحات النادرة بعدما اجتمع قادة العالم في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط سيطرة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على النقاشات.
وانتقد أوباما القادة السياسيين لفشلهم في حل النزاعات، مشيرا إلى علاقته المتوترة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقال: "لم نكن دائما على وفاق أو أصدقاء"، مضيفا أن القيادة السياسية غالبا ما تحصر المسؤولية على الطرف الآخر للبقاء في السلطة.
ومع ذلك، أضاف الرئيس الأمريكي الأسبق أن "من قمة السخرية هو نهج حركة "حماس" الفلسطينية الشرس الذي يعرّض جميع أفراد شعبها للخطر من أجل حل المشكلة، وهو ما أرفضه أيضا".
بيل كلينتون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
كلينتون يبعث برسالة إلى ترامب: نتنياهو يريد فقط البقاء في السلطة
20 يونيو, 09:53 GMT
وتشن إسرائيل منذ أغسطس/ آب 2025 توغلا بريا في غزة للسيطرة على المدينة بعد قصف مكثف، فيما حذرت الأمم المتحدة من تهجير نحو مليون فلسطيني، مع تقديرات غير مؤكدة بخروج 640 ألف شخص حتى الآن.
وفي الوقت ذاته، تضغط إدارة ترامب لإنهاء الصراع، واقترح مبعوثون أمريكيون خطة سلام من 21 نقطة للقادة العرب، فيما شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على رفضه ضم إسرائيل للضفة الغربية، مؤكدا أنه "لن يسمح بذلك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала