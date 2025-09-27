https://sarabic.ae/20250927/الرئيس-الإيراني-واشنطن-عارضت-اتفاقا-مع-الأوروبيين-بشأن-آلية-إعادة-فرض-العقوبات-1105339865.html

الرئيس الإيراني: واشنطن عارضت اتفاقا مع الأوروبيين بشأن آلية إعادة فرض العقوبات

الرئيس الإيراني: واشنطن عارضت اتفاقا مع الأوروبيين بشأن آلية إعادة فرض العقوبات

كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، عن توصل بلاده لاتفاق أولي مع الأوروبيين بشأن آلية إعادة فرض العقوبات، لكن واشنطن عارضته. 27.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال بزشكيان إن "أمريكا تريد لإيران أن تكون ضعيفة وشعبنا أدرك أننا عبر وحدتنا نستطيع بناء بلادنا"، مشددًا على ضرورة أن "نتكاتف داخليا عبر الاستفادة من قدراتنا الكبيرة وسنجد حلولا لجميع المشكلات".وأضاف: "أعلنا استعدادنا للحوار وفي المفاوضات مع الأوروبيين، وافقنا على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقدوم، وقلنا إننا مستعدون لتقديم توضيحات بشأن اليورانيوم المخصب، لكنهم ما زالوا يقدمون ذريعة جديدة".وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، رفض بلاده الخضوع للضغوط، بعد رفض مجلس الأمن الدولي تأجيل فرض العقوبات على طهران، مؤكدًا أن أمريكا "تخلّ بالوعود وتكذب وتلوح بالتهديد العسكري".وشدد خامنئي عبر منصة "إكس"، على "استحالة التفاوض مع واشنطن أو الوثوق بها لإبرام أي اتفاق"، مشيرًا إلى أن "إيران تعرضت لضغوط منذ بدأت استخدام الطاقة النووية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية، لكنها لم ولن تستسلم".يشار إلى أن مشروع قرار روسي ـ صيني لتمديد رفع العقوبات على إيران، لم يحصل على الأصوات الكافية في مجلس الأمن الدولي، فيما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا المجلس بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، ليقرر في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، إعادة القيود الدولية، والمتوقع تنفيذها بعد 27 سبتمبر الجاري.وأشار عراقجي إلى أن انسحاب واشنطن شكّل خيانة للدبلوماسية، فيما قامت الدول الأوروبية الثلاث بدفن الاتفاق، مما اضطر إيران لتقليص التزاماتها وفق حقوقها القانونية، متهما الأوروبيين باختيار المواجهة بدل الحوار.

