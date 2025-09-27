الصين تكشف عن أكبر توربين هوائي عائم في العالم... فيديو
اختبرت الصين أكبر توربين رياح عائم في العالم، إذ ولّد توربين المنطاد طاقة قدرها 1 ميغاواط، وذلك خلال رحلته الأولى
وفقًا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، ولّد توربين المنطاد S1500 طاقة قدرها 1 ميغاواط، يتميز بجناح على شكل جناح هوائي وحلقيّ، مُشكّلاً قناة عملاقة تحتوي على 12 مولدا توربينيًا بقدرة 100 كيلوواط.
يرتفع المنطاد المملوء بالهيليوم إلى ارتفاع نحو 1500 متر، مما يسمح للنظام بالتقاط رياح قوية ومستقرة وتحويلها إلى كهرباء بطاقة إجمالية تبلغ نحو 1.2 ميغاواط. تُنقل الطاقة إلى الأرض عبر كابلات فائقة القوة.
تتمثل الميزة الرئيسية للمنطاد في أن تركيبه لا يتطلب دعامات ضخمة، كما أنه سهل النقل، وفقًا للمطورين.