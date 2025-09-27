حماران في بريطانيا يدخلان موسوعة "غينيس" بسبب حجمهما الاستثنائي

عربي
انطلاق أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250927/حماران-في-بريطانيا-يدخلان-موسوعة-غينيس-بسبب-حجمهما-الاستثنائي--1105351505.html
حماران في بريطانيا يدخلان موسوعة "غينيس" بسبب حجمهما الاستثنائي
حماران في بريطانيا يدخلان موسوعة "غينيس" بسبب حجمهما الاستثنائي
سبوتنيك عربي
حقق زوج من الحمير في محمية بمقاطعة لينكولنشاير البريطانية، إنجازًا فريدًا بدخولهما موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لعام 2026، بفضل حجمهما اللافت للانتباه. 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T20:16+0000
2025-09-27T20:16+0000
مجتمع
منوعات
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104364/53/1043645393_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_48f128aaf992f35ce699c6f043ae430d.jpg
وحصل الحمار "ديريك" على لقب أطول حمار في العالم، بطول يبلغ 167 سم (5 أقدام و5 بوصات)، فيما نالت رفيقته "بامبو" لقب أكبر أذنين لحمارعلى قيد الحياة، حيث يبلغ طول أذنيها 35 بوصة، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.وتُعرف الحمير بتنوع أحجامها بين السلالات، حيث تشتهر بعضها بضخامتها، ومن أبرز هذه السلالات:
https://sarabic.ae/20210413/الإعلان-عن-مكافأة-مالية-مقابل-العثور-على-أضخم-أرنب-في-العالم-1048673727.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104364/53/1043645393_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_8da228715743faf39d5cb6f1e8646f57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, بريطانيا
منوعات, بريطانيا

حماران في بريطانيا يدخلان موسوعة "غينيس" بسبب حجمهما الاستثنائي

20:16 GMT 27.09.2025
© Fotolia / Željko Radojkoحمار
حمار - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© Fotolia / Željko Radojko
تابعنا عبر
حقق زوج من الحمير في محمية بمقاطعة لينكولنشاير البريطانية، إنجازًا فريدًا بدخولهما موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لعام 2026، بفضل حجمهما اللافت للانتباه.
وحصل الحمار "ديريك" على لقب أطول حمار في العالم، بطول يبلغ 167 سم (5 أقدام و5 بوصات)، فيما نالت رفيقته "بامبو" لقب أكبر أذنين لحمارعلى قيد الحياة، حيث يبلغ طول أذنيها 35 بوصة، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
أضخم أرنب في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2021
مجتمع
الإعلان عن مكافأة مالية مقابل العثور على أضخم أرنب في العالم
13 أبريل 2021, 10:10 GMT
وتُعرف الحمير بتنوع أحجامها بين السلالات، حيث تشتهر بعضها بضخامتها، ومن أبرز هذه السلالات:
حمار الـ"ماموث" الأمريكي: أكبر سلالات الحمير عالميًا، يصل ارتفاع الذكور إلى 142 سم، والإناث إلى 137 سم.
حمار "بوايتو" الفرنسي: يتميز بفروه الطويل الكثيف، ويتراوح ارتفاعه بين 132 و152 سم.
حمار "الأندلس" الإسباني: يتمتع بلون رمادي أو أبيض، ويبلغ ارتفاعه نحو 155 سم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала