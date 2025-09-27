https://sarabic.ae/20250927/حماران-في-بريطانيا-يدخلان-موسوعة-غينيس-بسبب-حجمهما-الاستثنائي--1105351505.html
حماران في بريطانيا يدخلان موسوعة "غينيس" بسبب حجمهما الاستثنائي
حماران في بريطانيا يدخلان موسوعة "غينيس" بسبب حجمهما الاستثنائي
حقق زوج من الحمير في محمية بمقاطعة لينكولنشاير البريطانية، إنجازًا فريدًا بدخولهما موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لعام 2026، بفضل حجمهما اللافت للانتباه.
وحصل الحمار "ديريك" على لقب أطول حمار في العالم، بطول يبلغ 167 سم (5 أقدام و5 بوصات)، فيما نالت رفيقته "بامبو" لقب أكبر أذنين لحمارعلى قيد الحياة، حيث يبلغ طول أذنيها 35 بوصة، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.وتُعرف الحمير بتنوع أحجامها بين السلالات، حيث تشتهر بعضها بضخامتها، ومن أبرز هذه السلالات:
