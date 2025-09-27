https://sarabic.ae/20250927/حماران-في-بريطانيا-يدخلان-موسوعة-غينيس-بسبب-حجمهما-الاستثنائي--1105351505.html

حماران في بريطانيا يدخلان موسوعة "غينيس" بسبب حجمهما الاستثنائي

حماران في بريطانيا يدخلان موسوعة "غينيس" بسبب حجمهما الاستثنائي

سبوتنيك عربي

حقق زوج من الحمير في محمية بمقاطعة لينكولنشاير البريطانية، إنجازًا فريدًا بدخولهما موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لعام 2026، بفضل حجمهما اللافت للانتباه. 27.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-27T20:16+0000

2025-09-27T20:16+0000

2025-09-27T20:16+0000

مجتمع

منوعات

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104364/53/1043645393_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_48f128aaf992f35ce699c6f043ae430d.jpg

وحصل الحمار "ديريك" على لقب أطول حمار في العالم، بطول يبلغ 167 سم (5 أقدام و5 بوصات)، فيما نالت رفيقته "بامبو" لقب أكبر أذنين لحمارعلى قيد الحياة، حيث يبلغ طول أذنيها 35 بوصة، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.وتُعرف الحمير بتنوع أحجامها بين السلالات، حيث تشتهر بعضها بضخامتها، ومن أبرز هذه السلالات:

https://sarabic.ae/20210413/الإعلان-عن-مكافأة-مالية-مقابل-العثور-على-أضخم-أرنب-في-العالم-1048673727.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, بريطانيا