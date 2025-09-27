https://sarabic.ae/20250927/قوة-بحرية-ضاربة-معلومات-عن-الأسطولين-المصري-والتركي-1105336757.html
قوة بحرية ضاربة.. معلومات عن الأسطولين المصري والتركي
في الـ 23 من سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، عن وصول عناصر من القوات البحرية المصرية إلى تركيا، للمشاركة في التدريب البحري المشترك المصري - التركي "بحر الصداقة – 2025".
وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، عن استئناف مناورات "بحر الصداقة" العسكرية المشتركة بين تركيا ومصر في مياه البحر الأبيض المتوسط، بعد انقطاع دام 13 عاما، مشيرة إلى أنها ستجرى في الفترة بين 22 و26 سبتمبر الجاري، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
