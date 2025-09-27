https://sarabic.ae/20250927/ممر-شمال-جنوب-يقترب-إيران-تمنح-روسيا-34-كم-من-أراضيها-لمد-خط-سكك-حديدية-1105334500.html
ممر "شمال-جنوب" يقترب... إيران تمنح روسيا 34 كم من أراضيها لمد خط سكك حديدية
27.09.2025
ممر "شمال-جنوب" يقترب... إيران تمنح روسيا 34 كم من أراضيها لمد خط سكك حديدية
صرحت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزانة صادق، بأن إيران سلمت روسيا نحو 34 كيلومترًا من الأراضي المخصصة لمد خط سكة حديد "رشت-أستارا"، ضمن ممر النقل الدولي "شمال - جنوب".
ونقلت شبكة "إس إن إن" عن الوزيرة، قولها: "تم تسليم نحو 34 كيلومترًا للشركة الروسية لبدء العمل".
وبحسب الوزيرة، تم حتى الآن شراء ما يقارب نصف مساحة الأرض المخصصة لبناء خط السكة الحديدية "رشت-أستارا"، التي يبلغ طولها 162 كيلومترًا.
وأشارت صادق إلى أن "الجانب الإيراني يبذل جهودًا حثيثة لاستكمال شراء كامل الأرض بنهاية العام الإيراني (العشرة أيام الثالثة من مارس 2026)".
وفي أوائل سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن وزير النقل الروسي أندريه نيكيتين، أن روسيا وإيران تواصلان العمل على مشروع بناء القسم الأخير من المسار الغربي لممر النقل الدولي "شمال-جنوب"، حيث أكد الجانب الإيراني اهتمامه.
وفي منتصف مايو/ أيار الماضي، أفادت وزارة النقل الروسية، أن روسيا وإيران قد بدأتا أعمال المسح لبناء قسم السكك الحديدية "رشت-أستارا" في إيران، كجزء من ممر النقل الدولي "شمال-جنوب".