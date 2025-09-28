الصين تفتتح أطول جسر في العالم أمام حركة المرور... صور وفيديو
© Photo / x أعلى جسر معلق في العالم في الصين
© Photo / x
افتتحت الصين أطول جسر في العالم أمام حركة المرور، اليوم الأحد، في مقاطعة قويتشو بجنوب غرب البلاد، ما أدى إلى تقليص زمن السفر عبر واد عميق من ساعتين إلى دقيقتين فقط، بعد ثلاث سنوات من البناء.
وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، صباح اليوم الأحد، بأن جسر وادي هواجيانج الكبير يرتفع 625 مترا فوق نهر بيبان في التضاريس الجبلية بمقاطعة قويتشو، وهو أطول بنحو تسع مرات من جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو الأمريكية.
Towering 625 meters above a river, the Huajiang Grand Canyon Bridge in southwest China's Guizhou, the world's tallest bridge, will open to traffic on Sunday. Drone footage captures a 360-degree panoramic view of the structure, which dramatically pierces through the clouds. pic.twitter.com/KeLcHxZGBo— China Xinhua News (@XHNews) September 27, 2025
وأوضحت سلطات مقاطعة قويتشو الصينية، أن المشروع الذي استمر بناؤه ثلاث سنوات كاملة، يبلغ طول امتداده الرئيسي 1420 مترا، ليعد أطول جسر معلق بجسور جملونية فولاذية ذات امتداد طويل في تضاريس جبلية في العالم.
وأشارت الوكالة الصينية إلى أن الهيكل البالغ طوله 2890 مترا يمتد فوق وادي هواجيانج الكبير، الذي يطلق عليه اسم "شق الأرض"، فيما يقع الجسر الذي كان يحمل لقب أطول جسر في العالم سابقا، والذي يمتد فوق نهر بيبان، على بعد ما يزيد قليلا عن 100 كيلومتر من جسر وادي هواجيانج الكبير.
The world's tallest bridge opened to traffic Sunday morning in southwest China's Guizhou Province, slashing travel time across a deep canyon from two hours to just two minutes after three years of construction https://t.co/4OUFXlaKl4 pic.twitter.com/nxPC0Vw9PU— China Xinhua News (@XHNews) September 28, 2025
يبلغ ارتفاع الجسر حامل الرقم القياسي السابق، الذي افتتح في عام 2016، العمودي نحو 565.4 مترا من سطح الجسر إلى سطح النهر في الأسفل.
ويذكر أن مقاطعة قويتشو، قامت ببناء أكثر من 30 ألف جسر في تضاريسها الجبلية، بما في ذلك ثلاثة من أطول الجسور في العالم.