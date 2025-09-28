الصين تفتتح أطول جسر في العالم أمام حركة المرور... صور وفيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250928/الصين-تفتتح-أطول-جسر-في-العالم-أمام-حركة-المرور-صور-وفيديو-1105361734.html
الصين تفتتح أطول جسر في العالم أمام حركة المرور... صور وفيديو
الصين تفتتح أطول جسر في العالم أمام حركة المرور... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
افتتحت الصين أطول جسر في العالم أمام حركة المرور، اليوم الأحد، في مقاطعة قويتشو بجنوب غرب البلاد، ما أدى إلى تقليص زمن السفر عبر واد عميق من ساعتين إلى دقيقتين... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T06:56+0000
2025-09-28T06:56+0000
مجتمع
الصين
الأخبار
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255328_0:304:554:615_1920x0_80_0_0_043407a2aef109270f8e17fc18dcfd27.png
وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، صباح اليوم الأحد، بأن جسر وادي هواجيانج الكبير يرتفع 625 مترا فوق نهر بيبان في التضاريس الجبلية بمقاطعة قويتشو، وهو أطول بنحو تسع مرات من جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو الأمريكية.وأوضحت سلطات مقاطعة قويتشو الصينية، أن المشروع الذي استمر بناؤه ثلاث سنوات كاملة، يبلغ طول امتداده الرئيسي 1420 مترا، ليعد أطول جسر معلق بجسور جملونية فولاذية ذات امتداد طويل في تضاريس جبلية في العالم.وأشارت الوكالة الصينية إلى أن الهيكل البالغ طوله 2890 مترا يمتد فوق وادي هواجيانج الكبير، الذي يطلق عليه اسم "شق الأرض"، فيما يقع الجسر الذي كان يحمل لقب أطول جسر في العالم سابقا، والذي يمتد فوق نهر بيبان، على بعد ما يزيد قليلا عن 100 كيلومتر من جسر وادي هواجيانج الكبير.يبلغ ارتفاع الجسر حامل الرقم القياسي السابق، الذي افتتح في عام 2016، العمودي نحو 565.4 مترا من سطح الجسر إلى سطح النهر في الأسفل.ويذكر أن مقاطعة قويتشو، قامت ببناء أكثر من 30 ألف جسر في تضاريسها الجبلية، بما في ذلك ثلاثة من أطول الجسور في العالم.
https://sarabic.ae/20201216/افتتاح-أضخم-جسر-معلق-في-العالم-في-الصين-بطول-يبلغ-1386-مترا-فيديو-1047524346.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255328_0:252:554:667_1920x0_80_0_0_00d1f6c41e9c4957695ddba0bc3ed447.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الأخبار, العالم
الصين, الأخبار, العالم

الصين تفتتح أطول جسر في العالم أمام حركة المرور... صور وفيديو

06:56 GMT 28.09.2025
© Photo / x أعلى جسر معلق في العالم في الصين
أعلى جسر معلق في العالم في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
افتتحت الصين أطول جسر في العالم أمام حركة المرور، اليوم الأحد، في مقاطعة قويتشو بجنوب غرب البلاد، ما أدى إلى تقليص زمن السفر عبر واد عميق من ساعتين إلى دقيقتين فقط، بعد ثلاث سنوات من البناء.
وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، صباح اليوم الأحد، بأن جسر وادي هواجيانج الكبير يرتفع 625 مترا فوق نهر بيبان في التضاريس الجبلية بمقاطعة قويتشو، وهو أطول بنحو تسع مرات من جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو الأمريكية.
وأوضحت سلطات مقاطعة قويتشو الصينية، أن المشروع الذي استمر بناؤه ثلاث سنوات كاملة، يبلغ طول امتداده الرئيسي 1420 مترا، ليعد أطول جسر معلق بجسور جملونية فولاذية ذات امتداد طويل في تضاريس جبلية في العالم.
أطول جسر زجاجي في العالم - جسر زجاجي يمر من فوق وادي زانغجياجي بمقاطعة هونان في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2020
الصين تفتتح أضخم جسر معلق في العالم بطول 1386 مترا... فيديو
16 ديسمبر 2020, 06:10 GMT
وأشارت الوكالة الصينية إلى أن الهيكل البالغ طوله 2890 مترا يمتد فوق وادي هواجيانج الكبير، الذي يطلق عليه اسم "شق الأرض"، فيما يقع الجسر الذي كان يحمل لقب أطول جسر في العالم سابقا، والذي يمتد فوق نهر بيبان، على بعد ما يزيد قليلا عن 100 كيلومتر من جسر وادي هواجيانج الكبير.
يبلغ ارتفاع الجسر حامل الرقم القياسي السابق، الذي افتتح في عام 2016، العمودي نحو 565.4 مترا من سطح الجسر إلى سطح النهر في الأسفل.
ويذكر أن مقاطعة قويتشو، قامت ببناء أكثر من 30 ألف جسر في تضاريسها الجبلية، بما في ذلك ثلاثة من أطول الجسور في العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала