بعد قرار مجلس الأمن... ما أبرز العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران
سبوتنيك عربي
من المقرر أن تعود عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إلى حيز التنفيذ مساء اليوم السبت، في ظل تراجع احتمالات حدوث إنجاز دبلوماسي في اللحظات الأخيرة. 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T11:52+0000
2025-09-28T11:52+0000
2025-09-28T11:52+0000
إيران
انفوجرافيك
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1c/1105366850_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_f50f6cc9181fcf4455f09641fdb20596.png
يأتي هذا التطور بعدما قامت دول "الترويكا الأوروبية" - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - بتفعيل ما يُعرف بآلية "الاسترجاع السريع" (آلية الزناد) المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة إيران بعدم الالتزام ببنود الاتفاق.
إيران
إيران, انفوجرافيك, منظمة الأمم المتحدة, инфографика
