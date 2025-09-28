عربي
تصويت.. برأيك ما سبب إسراع "الترويكا الأوروبية" في تجديد فرض العقوبات على إيران؟
تصويت.. برأيك ما سبب إسراع "الترويكا الأوروبية" في تجديد فرض العقوبات على إيران؟
تصويت.. برأيك ما سبب إسراع "الترويكا الأوروبية" في تجديد فرض العقوبات على إيران؟

12:13 GMT 28.09.2025
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifardالعاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifard
حذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الأحد، إيران من أي "إجراءات تصعيدية"، وذلك عقب دخول العقوبات الأممية على طهران حيّز التنفيذ مجدداً بعد فشل المحادثات النووية في اللحظات الأخيرة.
وقالت وزارات خارجية الدول الثلاث، المعروفة باسم "الترويكا الأوروبية"، في بيان مشترك أن "إعادة فرض العقوبات الأممية لا يعني نهاية الدبلوماسية".
وأضاف البيان: "ندعو إيران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها القانونية الملزمة بموجب اتفاق الضمانات".
دخلت العقوبات الأممية الواسعة ضد إيران حيّز التنفيذ، مساء السبت، للمرة الأولى منذ عشر سنوات، عقب فشل المحادثات النووية الأخيرة مع القوى الغربية في تحقيق اختراق.
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن "موافقة إيران على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يتضمن آلية "الزناد" لإعادة فرض العقوبات الأممية عليها في حال مخالفتها للاتفاق النووي المبرم عام 2015، تمثل دليلًا على غياب أي نية لدى إيران لمخالفة الاتفاق".
وقال لافروف خلال مؤتمر عقب إلقاء كلمته في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "هذا القرار، الذي لا تعترف به الولايات المتحدة، يستند إلى رغبة الأوروبيين، فهم بحاجة إلى هذه الآلية الفريدة لإعادة فرض العقوبات... وهذا دليل إضافي على أن إيران لم ولن تنتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو الاتفاق النووي".

برأيك ... ما سبب إسراع "الترويكا الأوروبية" في تجديد فرض العقوبات على إيران؟

