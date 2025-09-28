https://sarabic.ae/20250928/روايات-تولستوي-مرايا-تعكس-النفس-البشرية-في-صراعها-بين-الخير-والشر-1105370156.html

روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر

روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر

في زحام الحياة المعاصرة، حيث تسود المادة وتتسارع وتيرة الأحداث، تظل هناك حاجة ملحة إلى وقفات نتأمل فيها أنفسنا ووجودنا. ومن هنا تأتي أهمية العودة إلى الأدب العظيم، الأدب الذي لا يناقش هموم عصره فقط، بل يتجاوزها ليتناول الأسئلة الإنسانية الأبدية.اليوم، وبعد حلول الذكرى السابعة والتسعين بعد المئة لميلاد أحد عمالقة الفكر والأدب في العالم، الأديب الروسي ليف نيكولايفيتش تولستوي، الذي ولد في 9 سبتمبر/ أيلول 1828، نقف وقفة نستلهم فيها من إرثه الأدبي والفلسفي ما ينير دروبنا في هذا الزمن المضطرب.وعن هذا الموضوع، قال الكاتب والمترجم العراقي الدكتور جودت هوشيار، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:وأضاف هوشيار:وأشار هوشيار إلى أن "تولستوي حين يكتب عن موت إيفان إلييتش، وسائر نصوصه المتأخرة، هنا يختفي كل زخم زخرفي، والسرد صاف ومباشر، فالجمل قصيرة ولا مكان للمعارك، ولا حتى للتشابكات الاجتماعية المعقدة، حيث يواجه القارئ بحقيقة وحيدة، وهي أن الإنسان يقف عاريا أمام الموت، داعيًا إلى البساطة والتقشف ومحبة الآخر والصدق الداخلي، مناديا باللاعنف ورفض الظلم".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

