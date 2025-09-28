روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20250928/روايات-تولستوي-مرايا-تعكس-النفس-البشرية-في-صراعها-بين-الخير-والشر-1105370156.html
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
سبوتنيك عربي
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، الذكرى الـ197 لميلاد الكاتب الروسي ليف تولستوي، بوتين: "الروس يدركون أن البلاد تعيش لحظة تاريخية"، افتتاح أول خط... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T13:27+0000
2025-09-28T13:27+0000
راديو
الإنسان والثقافة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1c/1105369988_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_7018b1fc65d8b98a35a966ef941cdbc5.png
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
سبوتنيك عربي
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
في زحام الحياة المعاصرة، حيث تسود المادة وتتسارع وتيرة الأحداث، تظل هناك حاجة ملحة إلى وقفات نتأمل فيها أنفسنا ووجودنا. ومن هنا تأتي أهمية العودة إلى الأدب العظيم، الأدب الذي لا يناقش هموم عصره فقط، بل يتجاوزها ليتناول الأسئلة الإنسانية الأبدية.اليوم، وبعد حلول الذكرى السابعة والتسعين بعد المئة لميلاد أحد عمالقة الفكر والأدب في العالم، الأديب الروسي ليف نيكولايفيتش تولستوي، الذي ولد في 9 سبتمبر/ أيلول 1828، نقف وقفة نستلهم فيها من إرثه الأدبي والفلسفي ما ينير دروبنا في هذا الزمن المضطرب.وعن هذا الموضوع، قال الكاتب والمترجم العراقي الدكتور جودت هوشيار، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:وأضاف هوشيار:وأشار هوشيار إلى أن "تولستوي حين يكتب عن موت إيفان إلييتش، وسائر نصوصه المتأخرة، هنا يختفي كل زخم زخرفي، والسرد صاف ومباشر، فالجمل قصيرة ولا مكان للمعارك، ولا حتى للتشابكات الاجتماعية المعقدة، حيث يواجه القارئ بحقيقة وحيدة، وهي أن الإنسان يقف عاريا أمام الموت، داعيًا إلى البساطة والتقشف ومحبة الآخر والصدق الداخلي، مناديا باللاعنف ورفض الظلم".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1c/1105369988_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_cac3dffde23328071cbb68a04d74a0b1.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الإنسان والثقافة, аудио
الإنسان والثقافة, аудио

روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر

13:27 GMT 28.09.2025
راديو
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، الذكرى الـ197 لميلاد الكاتب الروسي ليف تولستوي، بوتين: "الروس يدركون أن البلاد تعيش لحظة تاريخية"، افتتاح أول خط ترام من دون شبكة تماس في روسيا، فيلم روسي يفتتح مهرجان الغردقة المصري الدولي لأفلام الشباب.
في زحام الحياة المعاصرة، حيث تسود المادة وتتسارع وتيرة الأحداث، تظل هناك حاجة ملحة إلى وقفات نتأمل فيها أنفسنا ووجودنا. ومن هنا تأتي أهمية العودة إلى الأدب العظيم، الأدب الذي لا يناقش هموم عصره فقط، بل يتجاوزها ليتناول الأسئلة الإنسانية الأبدية.
اليوم، وبعد حلول الذكرى السابعة والتسعين بعد المئة لميلاد أحد عمالقة الفكر والأدب في العالم، الأديب الروسي ليف نيكولايفيتش تولستوي، الذي ولد في 9 سبتمبر/ أيلول 1828، نقف وقفة نستلهم فيها من إرثه الأدبي والفلسفي ما ينير دروبنا في هذا الزمن المضطرب.
وعن هذا الموضوع، قال الكاتب والمترجم العراقي الدكتور جودت هوشيار، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:

في بداية نضجه الأدبي يكتب تولستوي رواية الحرب والسلام، كمن يشيّد كاتدرائية من الكلمات، والسرد هنا ملحمي عريض تتشابك فيه المعارك الكبرى، مع تفاصيل البيوت الريفية، وتتجاور فيه قاعات القصر مع خيام الجنود، حيث يدمج تولستوي التحليل النفسي والفلسفي بتاريخ نابوليون.

وأضاف هوشيار:

إن رواية مثل "آنا كارينينا" ليست مجرد حكاية عن مجتمعات مضت، بل هي مرايا عاكسة للنفس البشرية في صراعها الأزلي بين الخير والشر، بين الغريزة والضمير، بين البحث عن المتعة والمعنى، إنها تستقصي أعماق النفس الإنسانية بكل تعقيداتها.

وأشار هوشيار إلى أن "تولستوي حين يكتب عن موت إيفان إلييتش، وسائر نصوصه المتأخرة، هنا يختفي كل زخم زخرفي، والسرد صاف ومباشر، فالجمل قصيرة ولا مكان للمعارك، ولا حتى للتشابكات الاجتماعية المعقدة، حيث يواجه القارئ بحقيقة وحيدة، وهي أن الإنسان يقف عاريا أمام الموت، داعيًا إلى البساطة والتقشف ومحبة الآخر والصدق الداخلي، مناديا باللاعنف ورفض الظلم".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала