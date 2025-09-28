https://sarabic.ae/20250928/روبيو-يدعو-إيران-إلى-مفاوضات-مباشرة-بشأن-الاتفاق-النووي-1105358848.html
روبيو يدعو إيران إلى مفاوضات مباشرة بشأن الاتفاق النووي
دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة بشأن الاتفاق النووي، وذلك عقب إعلان دول الترويكا (فرنسا وبريطانيا... 28.09.2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100095918_0:0:1951:1097_1920x0_80_0_0_9a7be5c93d376f853e4366f6a7ec9e16.jpg
روبيو يدعو إيران إلى مفاوضات مباشرة بشأن الاتفاق النووي
دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة بشأن الاتفاق النووي، وذلك عقب إعلان دول الترويكا (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إعادة فرض العقوبات على طهران.
وقال روبيو في بيان: "الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب أوضح بشكل لا لبس فيه أن الدبلوماسية ما زالت خيارا قائما، حيث إن الاتفاق يظل أفضل حل للشعب الإيراني وللعالم بأسره".
وأضاف: "لتحقيق ذلك، على إيران أن توافق على مفاوضات مباشرة تجرى بحسن نية، دون تأخير أو مراوغة. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، يتعين على الشركاء تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات فورا، من أجل زيادة الضغط على القيادة الإيرانية".
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، عن بدء تفعيل آلية إعادة العقوبات الدولية ضد إيران
، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتحظر العقوبات، التي فُرضت بعد مرور شهرين على القصف الإسرائيلي والأمريكي لإيران، أي تعاملات مرتبطة ببرنامجها النووي والصاروخي الباليستي، لكنها مرجحة لأن تؤثر بشكل أوسع على اقتصاد يواجه صعوبات متفاقمة.