عربي
روسيا تعلن عن خطط لتوقيع اتفاقية لبناء محطة طاقة نووية في فيتنام
روسيا تعلن عن خطط لتوقيع اتفاقية لبناء محطة طاقة نووية في فيتنام
سبوتنيك عربي
أعلن نيكولاي شولجينوف، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، عن خطط لتوقيع اتفاقية حكومية دولية بحلول نهاية عام 2025، بشأن بناء روسيا محطة طاقة... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
روسيا, العالم

روسيا تعلن عن خطط لتوقيع اتفاقية لبناء محطة طاقة نووية في فيتنام

17:52 GMT 28.09.2025
© Sputnikبناء محطة نووية
بناء محطة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن نيكولاي شولجينوف، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، عن خطط لتوقيع اتفاقية حكومية دولية بحلول نهاية عام 2025، بشأن بناء روسيا محطة طاقة نووية في فيتنام.
ويشارك شولجينوف في وفد مجلس الدوما، برئاسة فياتشيسلاف فولودين، رئيس البرلمان الروسي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فيتنام.

وصرح شولجينوف للصحفيين اليوم الأحد، على هامش اجتماع لجنة التعاون البرلماني بين مجلس الدوما والجمعية الوطنية الفيتنامية: "نأمل أن يتم توقيع هذه الاتفاقية الحكومية الدولية بحلول نهاية العام (الحالي)".

وأشار إلى أن مشروع بناء محطة الطاقة النووية كان من أهم القضايا التي طُرحت في اجتماع اللجنة.
وقال شولجينوف: "من أهم النقاط التي شددنا عليها أنا وزملائي هي أننا عدنا أخيرًا إلى فكرة ضرورة إحياء مشروع بناء محطة الطاقة النووية ومواصلته".
على لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
لاريجاني: لا أحد يستطيع إزالة برنامج إيران النووي
15:36 GMT
وأكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس الدوما الروسي، أن "روسيا تتمتع بخبرة واسعة ليس فقط في مجال البناء، بل أيضًا في تنظيم قضايا سلامة محطات الطاقة النووية".

وأضاف شولجينوف: "لقد وضعت روسيا بالفعل إطارا قانونيا، ويستمر تحسينه وفقا للمعايير الدولية، وقد اقترحنا تبادل المعلومات بشكل أكثر تواترًا وشمولًا حول هذا الموضوع لمساعدة الجانب الفيتنامي على إعداد الوثائق ذات الصلة".

وتعمل روسيا وفيتنام على تحديث دراسة الجدوى لأول محطة طاقة نووية فيتنامية مستقبلية "نينه ثوان-1". وقد وقّع الطرفان مذكرة تفاهم في المنتدى الدولي "الأسبوع الذري العالمي" في موسكو، يوم الجمعة الماضية.
