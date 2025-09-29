https://sarabic.ae/20250929/أنتم-الأخ-الأكبر-للعرب-والد-الرئيس-السوري-يعلق-على-إساءة-بعض-السوريين-لمصر-1105417518.html
"أنتم الأخ الأكبر للعرب"... والد الرئيس السوري يعلق على إساءة بعض السوريين لمصر
وجّه حسين الشرع، والد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اعتذارًا لمصر وشعبها، مؤكدًا على "العلاقة التاريخية والأخوية العميقة بين سوريا ومصر". 29.09.2025, سبوتنيك عربي
وجاءت تصريحات والد الرئيس السوري الانتقالي، ردًا على تظاهرة خرجت في العاصمة دمشق ضد مصر، واصفًا إياها بـ"الأصوات المنفرة التي تسيء إلى مصر"، معتبرًا أن "الإساءة إليها هي إساءة للشام وللأمة العربية والإسلامية بأكملها".وأشار إلى الوحدة التاريخية بين البلدين، مستذكرًا الدعم المتبادل خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والوحدة العربية بين سوريا ومصر في إطار الجمهورية العربية المتحدة، بالإضافة إلى التعاون العسكري في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973. وأشاد الشرع بالدور المصري في استقبال السوريين خلال الأزمة السورية، قائلًا: "تدفق الآلاف إلى مصر العظيمة، فاستقبلتهم كأهل وليس كلاجئين، وقالوا لنا أنتم في مصركم".وأثنى على كرم الضيافة المصرية، مشيرًا إلى أن "السوريين وجدوا في مصر بيئة خالية من العنصرية أو المضايقات، مما مكنهم من العمل والإبداع بحرية". وأضاف: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومصر لا تحتاج إلى شكرنا لأنها المضيافة، التي تفتح أبوابها لكل من يطرقها". وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قد صرح في مارس/ آذار الماضي، بأن علاقة بلاده "مع العرب بشكل عام، بُنيت قبل القمة العربية والكثير من القادة العرب زاروا دمشق". وقال الشرع في تصريحات متلفزة إن سوريا ومصر، "جناحان لطائر واحد" وذلك في معرض حديثه عن مشاركة سوريا في القمة العربية الطارئة التي أُقيمت في القاهرة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد التقى في مارس الماضي، مع الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة، التي عُقدت في العاصمة القاهرة. ونشرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، صورا من لقاء جانبي جمع بين الشرع والرئيس المصري، والذي أجري على هامش القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، وذلك بعدما وجه الرئيس المصري دعوة إلى أحمد الشرع لحضور فعاليات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة.
وجاءت تصريحات والد الرئيس السوري الانتقالي، ردًا على تظاهرة خرجت في العاصمة دمشق ضد مصر، واصفًا إياها بـ"الأصوات المنفرة التي تسيء إلى مصر
"، معتبرًا أن "الإساءة إليها هي إساءة للشام وللأمة العربية والإسلامية بأكملها".
وفي منشور عبر صفحته على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أكد الشرع أن "مصر هي الأخ الأكبر لكل البلاد العربية تاريخيًا وحاضرًا ومستقبلًا"، مشددًا على أن مصر والشام "صنوان لا تفريق بينهما".
وأشار إلى الوحدة التاريخية بين البلدين، مستذكرًا الدعم المتبادل خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والوحدة العربية بين سوريا ومصر في إطار الجمهورية العربية المتحدة، بالإضافة إلى التعاون العسكري في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.
وأشاد الشرع
بالدور المصري في استقبال السوريين خلال الأزمة السورية، قائلًا: "تدفق الآلاف إلى مصر العظيمة، فاستقبلتهم كأهل وليس كلاجئين، وقالوا لنا أنتم في مصركم".
وأثنى على كرم الضيافة المصرية، مشيرًا إلى أن "السوريين وجدوا في مصر بيئة خالية من العنصرية أو المضايقات، مما مكنهم من العمل والإبداع بحرية".
وأضاف: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومصر لا تحتاج إلى شكرنا لأنها المضيافة، التي تفتح أبوابها لكل من يطرقها".
وختم منشوره موجهًا تحية إلى الشعب المصري، مؤكدًا أن "الودّ بين سوريا ومصر لن ينقطع أبدًا"، وأن البلدين يبقيان "شعبًا واحدًا يجمعهما ماضٍ وحاضر ومستقبل مشترك".
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قد صرح في مارس/ آذار الماضي، بأن علاقة بلاده "مع العرب بشكل عام، بُنيت قبل القمة العربية والكثير من القادة العرب زاروا دمشق".
وقال الشرع في تصريحات متلفزة إن سوريا ومصر، "جناحان لطائر واحد" وذلك في معرض حديثه عن مشاركة سوريا في القمة العربية الطارئة التي أُقيمت في القاهرة.
وأكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أن بلاده "في مكانها الطبيعي وهي بين إخوانها باعتبارها جزء من الحضن العربي"، مضيفا: "ولا أقول عادت إلى الحضن العربي، وبالأخص مصر، فكما يقال مصر والشام جناحان لطائر واحد، هذه الحالة الطبيعية على كل فترات التاريخ".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، قد التقى في مارس الماضي، مع الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة، التي عُقدت في العاصمة القاهرة.
ونشرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، صورا من لقاء جانبي جمع بين الشرع والرئيس المصري، والذي أجري على هامش القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، وذلك بعدما وجه الرئيس المصري دعوة إلى أحمد الشرع لحضور فعاليات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة.