"أنتم الأخ الأكبر للعرب"... والد الرئيس السوري يعلق على إساءة بعض السوريين لمصر

"أنتم الأخ الأكبر للعرب"... والد الرئيس السوري يعلق على إساءة بعض السوريين لمصر

29.09.2025

وجاءت تصريحات والد الرئيس السوري الانتقالي، ردًا على تظاهرة خرجت في العاصمة دمشق ضد مصر، واصفًا إياها بـ"الأصوات المنفرة التي تسيء إلى مصر"، معتبرًا أن "الإساءة إليها هي إساءة للشام وللأمة العربية والإسلامية بأكملها".وأشار إلى الوحدة التاريخية بين البلدين، مستذكرًا الدعم المتبادل خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والوحدة العربية بين سوريا ومصر في إطار الجمهورية العربية المتحدة، بالإضافة إلى التعاون العسكري في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973. وأشاد الشرع بالدور المصري في استقبال السوريين خلال الأزمة السورية، قائلًا: "تدفق الآلاف إلى مصر العظيمة، فاستقبلتهم كأهل وليس كلاجئين، وقالوا لنا أنتم في مصركم".وأثنى على كرم الضيافة المصرية، مشيرًا إلى أن "السوريين وجدوا في مصر بيئة خالية من العنصرية أو المضايقات، مما مكنهم من العمل والإبداع بحرية". وأضاف: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومصر لا تحتاج إلى شكرنا لأنها المضيافة، التي تفتح أبوابها لكل من يطرقها". وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قد صرح في مارس/ آذار الماضي، بأن علاقة بلاده "مع العرب بشكل عام، بُنيت قبل القمة العربية والكثير من القادة العرب زاروا دمشق". وقال الشرع في تصريحات متلفزة إن سوريا ومصر، "جناحان لطائر واحد" وذلك في معرض حديثه عن مشاركة سوريا في القمة العربية الطارئة التي أُقيمت في القاهرة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد التقى في مارس الماضي، مع الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة، التي عُقدت في العاصمة القاهرة. ونشرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، صورا من لقاء جانبي جمع بين الشرع والرئيس المصري، والذي أجري على هامش القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، وذلك بعدما وجه الرئيس المصري دعوة إلى أحمد الشرع لحضور فعاليات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة.

