الرئيس اللبناني: السلم الأهلي والجيش خط أحمر لا يسمح بتجاوزه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250929/الرئيس-اللبناني-السلم-الأهلي-والجيش-خط-أحمر-لا-يسمح-بتجاوزه-1105411336.html
الرئيس اللبناني: السلم الأهلي والجيش خط أحمر لا يسمح بتجاوزه
الرئيس اللبناني: السلم الأهلي والجيش خط أحمر لا يسمح بتجاوزه
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الاثنين، أن السلم الأهلي يبقى أولوية مطلقة تفوق أي اعتبارات أخرى، مشددًا على أن الجيش والقوى الأمنية ملتزمان بشكل كامل... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T11:06+0000
2025-09-29T11:06+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103248497_0:38:1599:937_1920x0_80_0_0_05937f88135c088d5f104b4c363370da.jpg
وأشار عون خلال استقباله وفد الجامعة العربية المفتوحة، إلى أنه "لولا تضحيات الجيش ويقظته المستمرة في حماية المواطنين وصون المجتمع اللبناني بكل مكوناته، لما تمكن لبنان من استعادة أمنه واستقراره"، داعيا في هذا السياق إلى وقف أي محاولات للنيل من المؤسسة العسكرية أو القوى الأمنية، مؤكدا أنها تشكل بدورها خطا أحمر، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.كما شدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على أن "الجيش والقوى الأمنية يعملان بانسجام وتنسيق تام في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وعمليات تهريب المخدرات، ويقومان بمهامهما الوطنية بكامل الالتزام والمسؤولية".
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103248497_178:0:1599:1066_1920x0_80_0_0_9819e70037bf32b22c7cb3556232283e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الرئيس اللبناني: السلم الأهلي والجيش خط أحمر لا يسمح بتجاوزه

11:06 GMT 29.09.2025
© AP Photo / Hassan Ammarالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الاثنين، أن السلم الأهلي يبقى أولوية مطلقة تفوق أي اعتبارات أخرى، مشددًا على أن الجيش والقوى الأمنية ملتزمان بشكل كامل بالحفاظ عليه، باعتباره خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأشار عون خلال استقباله وفد الجامعة العربية المفتوحة، إلى أنه "لولا تضحيات الجيش ويقظته المستمرة في حماية المواطنين وصون المجتمع اللبناني بكل مكوناته، لما تمكن لبنان من استعادة أمنه واستقراره"، داعيا في هذا السياق إلى وقف أي محاولات للنيل من المؤسسة العسكرية أو القوى الأمنية، مؤكدا أنها تشكل بدورها خطا أحمر، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.
كما شدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على أن "الجيش والقوى الأمنية يعملان بانسجام وتنسيق تام في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وعمليات تهريب المخدرات، ويقومان بمهامهما الوطنية بكامل الالتزام والمسؤولية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала