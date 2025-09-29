https://sarabic.ae/20250929/الرئيس-اللبناني-السلم-الأهلي-والجيش-خط-أحمر-لا-يسمح-بتجاوزه-1105411336.html
الرئيس اللبناني: السلم الأهلي والجيش خط أحمر لا يسمح بتجاوزه
وأشار عون خلال استقباله وفد الجامعة العربية المفتوحة، إلى أنه "لولا تضحيات الجيش ويقظته المستمرة في حماية المواطنين وصون المجتمع اللبناني بكل مكوناته، لما تمكن لبنان من استعادة أمنه واستقراره"، داعيا في هذا السياق إلى وقف أي محاولات للنيل من المؤسسة العسكرية أو القوى الأمنية، مؤكدا أنها تشكل بدورها خطا أحمر، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.كما شدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على أن "الجيش والقوى الأمنية يعملان بانسجام وتنسيق تام في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وعمليات تهريب المخدرات، ويقومان بمهامهما الوطنية بكامل الالتزام والمسؤولية".
أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الاثنين، أن السلم الأهلي يبقى أولوية مطلقة تفوق أي اعتبارات أخرى، مشددًا على أن الجيش والقوى الأمنية ملتزمان بشكل كامل بالحفاظ عليه، باعتباره خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأشار عون خلال استقباله وفد الجامعة العربية المفتوحة، إلى أنه "لولا تضحيات الجيش ويقظته المستمرة في حماية المواطنين وصون المجتمع اللبناني بكل مكوناته، لما تمكن لبنان من استعادة أمنه واستقراره"، داعيا في هذا السياق إلى وقف أي محاولات للنيل من المؤسسة العسكرية أو القوى الأمنية، مؤكدا أنها تشكل بدورها خطا أحمر، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.
كما شدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على أن "الجيش والقوى الأمنية يعملان بانسجام وتنسيق تام في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وعمليات تهريب المخدرات، ويقومان بمهامهما الوطنية بكامل الالتزام والمسؤولية".