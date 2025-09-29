https://sarabic.ae/20250929/دول-عربية-وإسلامية-ترحب-باقتراح-ترامب-لإنهاء-الحرب-في-غزة---عاجل-1105439858.html
دول عربية وإسلامية ترحب باقتراح ترامب لإنهاء الحرب في غزة
رحبت دول عربية وإسلامية بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وأعربت عن استعدادها للتعاون مع واشنطن في هذا الشأن. 29.09.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر، رحبوا بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهوده لإنهاء الحرب في غزة، وإعادة إعمار غزة ومنع نزوح الشعب الفلسطيني".ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، ستكون غزة "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
21:05 GMT 29.09.2025 (تم التحديث: 21:19 GMT 29.09.2025)
رحبت دول عربية وإسلامية بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وأعربت عن استعدادها للتعاون مع واشنطن في هذا الشأن.
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر، رحبوا بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهوده لإنهاء الحرب في غزة، وإعادة إعمار غزة ومنع نزوح الشعب الفلسطيني".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أصدر البيت الأبيض، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"
"، ستكون غزة "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".