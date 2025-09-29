https://sarabic.ae/20250929/رئيس-مدغشقر-يعلن-حل-الحكومة-وسط-احتجاجات-تعم-البلاد-1105429582.html

رئيس مدغشقر يعلن حل الحكومة وسط احتجاجات تعم البلاد

أعلن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، حل حكومة البلاد وسط احتجاجات عمّت البلاد، ووعد بتعيين رئيس وزراء جديد خلال 3 أيام. 29.09.2025, سبوتنيك عربي

وفي السياق ذاته، أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقتل 22 شخصًا في احتجاجات على انقطاع المياه والكهرباء في مدغشقر.ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات في مدغشقر إلى إجراء "تحقيق سريع وشامل ومستقل وشفاف" في أعمال العنف وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.وقال تورك: "أحثّ قوات الأمن على الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة والإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المعتقلين تعسفيًا"، مشيرًا إلى أنه "بموجب القانون الدولي، لا يجوز لمسؤولي إنفاذ القانون استخدام الأسلحة النارية إلا عندما يكون ذلك ضروريا للغاية لحماية الأرواح أو منع الإصابات الخطيرة الناجمة عن تهديد وشيك".وأشارت تلك الوسائل إلى مقتل 5 أشخاص الأسبوع الماضي في مدغشقر، خلال تظاهرات احتجاجًا على انقطاع المياه والكهرباء.فيما قالت وسائل إعلام غربية أن قوات الأمن في مدغشقر، استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز لتفريق احتجاج مُخطط له في العاصمة أنتاناناريفو، وعلى خلفية الاحتجاجات، أعلن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، إقالة وزير الطاقة.ويمتاز هذا البلد بشواطئه الجميلة وحياته البرية المتنوعة بشكل كبير، ويعد الساحل الغربي لمدغشقر أكثر تطورا، كما يمكن للسكان المحليين العثور على عمل في قطاع الفنادق والمطاعم، ولكن هناك الكثير من المنافسة مع الزيادة السكانية.كما يوجد في البلاد رواسب معدنية ومعادن غير حديدية وأحجار كريمة، لكن استخراجها لم يتم تأسيسه على نطاق صناعي.

