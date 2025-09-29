https://sarabic.ae/20250929/رئيس-مدغشقر-يعلن-حل-الحكومة-وسط-احتجاجات-تعم-البلاد-1105429582.html
رئيس مدغشقر يعلن حل الحكومة وسط احتجاجات تعم البلاد
سبوتنيك عربي
2025-09-29T17:56+0000
2025-09-29T17:56+0000
2025-09-29T18:13+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105429951_0:16:680:399_1920x0_80_0_0_d5bb00a6ee4d96ae9de8d6cd599cd9ab.jpg
وفي السياق ذاته، أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقتل 22 شخصًا في احتجاجات على انقطاع المياه والكهرباء في مدغشقر.
17:56 GMT 29.09.2025 (تم التحديث: 18:13 GMT 29.09.2025)
أعلن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، حل حكومة البلاد وسط احتجاجات عمّت البلاد، ووعد بتعيين رئيس وزراء جديد خلال 3 أيام.
وفي السياق ذاته، أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقتل 22 شخصًا في احتجاجات على انقطاع المياه والكهرباء في مدغشقر.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان لها: "قُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا وجُرح أكثر من 100 آخرين. وكان من بين الضحايا متظاهرون ومارة قُتلوا على يد قوات الأمن، بالإضافة إلى آخرين قُتلوا في أعمال عنف ونهب واسعة النطاق تلت ذلك على يد أفراد وعصابات غير تابعة للمتظاهرين".
ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات في مدغشقر
إلى إجراء "تحقيق سريع وشامل ومستقل وشفاف" في أعمال العنف وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وقال تورك: "أحثّ قوات الأمن على الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة والإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المعتقلين تعسفيًا"، مشيرًا إلى أنه "بموجب القانون الدولي، لا يجوز لمسؤولي إنفاذ القانون استخدام الأسلحة النارية إلا عندما يكون ذلك ضروريا للغاية لحماية الأرواح أو منع الإصابات الخطيرة
الناجمة عن تهديد وشيك".
وتظاهر آلاف الشباب مجددًا اليوم الاثنين، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء والمياه في مدغشقر، مطالبين باستقالة الحكومة، فيما أفادت وسائل إعلام أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.
وأشارت تلك الوسائل إلى مقتل 5 أشخاص الأسبوع الماضي في مدغشقر، خلال تظاهرات احتجاجًا على انقطاع المياه والكهرباء.
فيما قالت وسائل إعلام غربية أن قوات الأمن في مدغشقر، استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز لتفريق احتجاج مُخطط له في العاصمة أنتاناناريفو، وعلى خلفية الاحتجاجات
، أعلن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، إقالة وزير الطاقة.
وتعتبر مدغشقر واحدة من أفقر الدول في العالم. وعلى الرغم من الاحتياطيات الكبيرة والشعبية بين السياح، فإن الافتقار للبنية التحتية لا يسمح للدولة باستغلال إمكاناتها بالكامل.
21 فبراير 2024, 07:07 GMT
ويمتاز هذا البلد بشواطئه الجميلة وحياته البرية المتنوعة بشكل كبير، ويعد الساحل الغربي لمدغشقر أكثر تطورا، كما يمكن للسكان المحليين العثور على عمل في قطاع الفنادق والمطاعم، ولكن هناك الكثير من المنافسة مع الزيادة السكانية.
كما يوجد في البلاد رواسب معدنية ومعادن غير حديدية وأحجار كريمة، لكن استخراجها لم يتم تأسيسه على نطاق صناعي.