طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20250929/طفرة-في-صادرات-المكملات-الغذائية-المصرية-1105414837.html
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
سبوتنيك عربي
مع سعي مصر لتعزيز اقتصادها وزيادة صادراتها، حقق قطاع صناعة المكملات الغذائية طفرة في الصادرات عام 2024، بنحو 350 مليون دولار، وبزيادة 75% مقارنة بعام 2022. 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T12:20+0000
2025-09-29T12:20+0000
راديو
مساحة حرة
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105413678_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_677d3548f54d3e6818c33bd597e11ee4.png
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
سبوتنيك عربي
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
وقال رئيس الجمعية المصرية لمنتجي ومصدري المكملات الغذائية، محمد أنور، في مقابلة صحفية إن القاهرة تستهدف حجم صادرات يصل إلى مليار دولار بحلول 2030.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير التغذية، الدكتور شريف عزمي، إن "مصطلح المكملات الغذائية يعني ما يأتي بعد التغذية، وهي مكملة للتغذية الأساسية، فإذا كانت التغذية الأساسية منقوصة لن يكون لهذه المكملات أي دور، والتغذية الأساسية لها 6 عناصر: البروتينات، والنشويات، والدهون، والفيتامينات، والمعادن، والماء، ولو توفرت هذه العناصر لن نحتاج إلى المكملات باستثناء الرياضيين، لكن يتعين أن يكون استخدامهم للمكملات تحت إشراف طبي".وحول الجانب الاقتصادي لصناعة المكملات الغذائية، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، د. محمد باغه، إن "المكملات الغذائية تعتبر قطاعا لم يتم استثماره بعد بالنسبة للاقتصاد المصر، والدولة المصرية كانت خلال الفترة الماضية تبحث جاهدة عن زيادة الصادرات من خلال قطاعات غير مألوفة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وبالتالي وقع الاختيار على أن يكون في صناعة المكملات الغذائية لأسواق بها معدل الطلب مرتفع مثل الصين وتركيا والسعودية وغيرها".وأوضح باغة في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "توجد في مصر الآن 150 شركة تعمل مجال المكملات الغذائية باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار، ولدينا 41 مصنعا ومخطط أنها تصل إلى 50 مصنعا خلال السنوات المقبلة"، مشيرا إلى أن "مصر تتمتع بميزة نسبية في هذا القطاع من حيث المواد الخام والعمالة والمركز اللوجستي".
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105413678_85:0:1018:700_1920x0_80_0_0_99c9ddd386e1c35e9c100a69266f99ae.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио

طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية

12:20 GMT 29.09.2025
راديو
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
مع سعي مصر لتعزيز اقتصادها وزيادة صادراتها، حقق قطاع صناعة المكملات الغذائية طفرة في الصادرات عام 2024، بنحو 350 مليون دولار، وبزيادة 75% مقارنة بعام 2022.
وقال رئيس الجمعية المصرية لمنتجي ومصدري المكملات الغذائية، محمد أنور، في مقابلة صحفية إن القاهرة تستهدف حجم صادرات يصل إلى مليار دولار بحلول 2030.
وتشهد الصناعة زيادة كبيرة في الاستهلاك العالمي بعد جائحة كورونا مع تنامي التوعية بأهمية تعزيز الصحة.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير التغذية، الدكتور شريف عزمي، إن "مصطلح المكملات الغذائية يعني ما يأتي بعد التغذية، وهي مكملة للتغذية الأساسية، فإذا كانت التغذية الأساسية منقوصة لن يكون لهذه المكملات أي دور، والتغذية الأساسية لها 6 عناصر: البروتينات، والنشويات، والدهون، والفيتامينات، والمعادن، والماء، ولو توفرت هذه العناصر لن نحتاج إلى المكملات باستثناء الرياضيين، لكن يتعين أن يكون استخدامهم للمكملات تحت إشراف طبي".

وأوضح عزمي أن "بعض الشركات لا تفصح عن مكونات المكملات، مثل الكافيين وهذا العنصر له معادلة من 2 الى 4 ملليغرام لكل كيلو غرام من وزن الشخص، ويتسبب تناول هذه المنتجات إلى جانب القهوة التي يحتوي الفنجان الواحد منها على 100 ملليغرام في أضرار للشخص خاصة صغار السن"، مؤكدا أن "هناك ضرورة لاستخدام بعض المكملات وهي مهمة في إطار محددات معينة يحددها المختصون من الأطباء والصيادلة".

وحول الجانب الاقتصادي لصناعة المكملات الغذائية، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، د. محمد باغه، إن "المكملات الغذائية تعتبر قطاعا لم يتم استثماره بعد بالنسبة للاقتصاد المصر، والدولة المصرية كانت خلال الفترة الماضية تبحث جاهدة عن زيادة الصادرات من خلال قطاعات غير مألوفة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وبالتالي وقع الاختيار على أن يكون في صناعة المكملات الغذائية لأسواق بها معدل الطلب مرتفع مثل الصين وتركيا والسعودية وغيرها".
وأوضح باغة في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "توجد في مصر الآن 150 شركة تعمل مجال المكملات الغذائية باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار، ولدينا 41 مصنعا ومخطط أنها تصل إلى 50 مصنعا خلال السنوات المقبلة"، مشيرا إلى أن "مصر تتمتع بميزة نسبية في هذا القطاع من حيث المواد الخام والعمالة والمركز اللوجستي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала