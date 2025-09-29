https://sarabic.ae/20250929/طفرة-في-صادرات-المكملات-الغذائية-المصرية-1105414837.html

طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية

طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية

سبوتنيك عربي

مع سعي مصر لتعزيز اقتصادها وزيادة صادراتها، حقق قطاع صناعة المكملات الغذائية طفرة في الصادرات عام 2024، بنحو 350 مليون دولار، وبزيادة 75% مقارنة بعام 2022. 29.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-29T12:20+0000

2025-09-29T12:20+0000

2025-09-29T12:20+0000

راديو

مساحة حرة

مصر

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105413678_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_677d3548f54d3e6818c33bd597e11ee4.png

طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية سبوتنيك عربي طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية

وقال رئيس الجمعية المصرية لمنتجي ومصدري المكملات الغذائية، محمد أنور، في مقابلة صحفية إن القاهرة تستهدف حجم صادرات يصل إلى مليار دولار بحلول 2030.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير التغذية، الدكتور شريف عزمي، إن "مصطلح المكملات الغذائية يعني ما يأتي بعد التغذية، وهي مكملة للتغذية الأساسية، فإذا كانت التغذية الأساسية منقوصة لن يكون لهذه المكملات أي دور، والتغذية الأساسية لها 6 عناصر: البروتينات، والنشويات، والدهون، والفيتامينات، والمعادن، والماء، ولو توفرت هذه العناصر لن نحتاج إلى المكملات باستثناء الرياضيين، لكن يتعين أن يكون استخدامهم للمكملات تحت إشراف طبي".وحول الجانب الاقتصادي لصناعة المكملات الغذائية، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، د. محمد باغه، إن "المكملات الغذائية تعتبر قطاعا لم يتم استثماره بعد بالنسبة للاقتصاد المصر، والدولة المصرية كانت خلال الفترة الماضية تبحث جاهدة عن زيادة الصادرات من خلال قطاعات غير مألوفة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وبالتالي وقع الاختيار على أن يكون في صناعة المكملات الغذائية لأسواق بها معدل الطلب مرتفع مثل الصين وتركيا والسعودية وغيرها".وأوضح باغة في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "توجد في مصر الآن 150 شركة تعمل مجال المكملات الغذائية باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار، ولدينا 41 مصنعا ومخطط أنها تصل إلى 50 مصنعا خلال السنوات المقبلة"، مشيرا إلى أن "مصر تتمتع بميزة نسبية في هذا القطاع من حيث المواد الخام والعمالة والمركز اللوجستي".

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио