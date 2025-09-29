عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أمساليوم
بث مباشر
قلعة حلب تفتح أبوابها من جديد
قلعة حلب تفتح أبوابها من جديد
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لقلعة حلب، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، التي أعيد فتحها أمام الزوار بعد الانتهاء من عمليات الترميم... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
14:49 GMT 29.09.2025
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لقلعة حلب، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، التي أعيد فتحها أمام الزوار بعد الانتهاء من عمليات الترميم للأضرار التي تعرضت لها بسبب الزلزال عام 2023.
© Getty Images / Ahmad Hasaballah

مجموعة من الأشخاص من أمام قلعة حلب الأثرية.

مجموعة من الأشخاص من أمام قلعة حلب الأثرية. - سبوتنيك عربي
1/9
© Getty Images / Ahmad Hasaballah

مجموعة من الأشخاص من أمام قلعة حلب الأثرية.

© Getty Images / Ahmad Hasaballah

لقطة جوية تبرز جمال قلعة حلب وأصالتها.

لقطة جوية تبرز جمال قلعة حلب وأصالتها. - سبوتنيك عربي
2/9
© Getty Images / Ahmad Hasaballah

لقطة جوية تبرز جمال قلعة حلب وأصالتها.

© Getty Images / Ahmad Hasaballah

سائحة تقف على جسر، وتلتقط صورة فوتوغرافية لقلعة حلب.

سائحة تقف على جسر، وتلتقط صورة فوتوغرافية لقلعة حلب. - سبوتنيك عربي
3/9
© Getty Images / Ahmad Hasaballah

سائحة تقف على جسر، وتلتقط صورة فوتوغرافية لقلعة حلب.

© Getty Images / Ahmad Hasaballah

لقطة من داخل القلعة التاريخية، التي تظهر فيها الأقواس الحجرية، والطراز المعماري المميز .

لقطة من داخل القلعة التاريخية، التي تظهر فيها الأقواس الحجرية، والطراز المعماري المميز . - سبوتنيك عربي
4/9
© Getty Images / Ahmad Hasaballah

لقطة من داخل القلعة التاريخية، التي تظهر فيها الأقواس الحجرية، والطراز المعماري المميز .

© Getty Images / Ahmad Hasaballah

لقطة من داخل القلعة تصوّر الشارع الذي يأتي منه الزوار إلى القلعة التي تتوسط المدينة.

لقطة من داخل القلعة تصوّر الشارع الذي يأتي منه الزوار إلى القلعة التي تتوسط المدينة. - سبوتنيك عربي
5/9
© Getty Images / Ahmad Hasaballah

لقطة من داخل القلعة تصوّر الشارع الذي يأتي منه الزوار إلى القلعة التي تتوسط المدينة.

© Getty Images / Ahmad Hasaballah

صورة تظهر قببا أثرية موجدودة داخل قلعة حلب.

صورة تظهر قببا أثرية موجدودة داخل قلعة حلب. - سبوتنيك عربي
6/9
© Getty Images / Ahmad Hasaballah

صورة تظهر قببا أثرية موجدودة داخل قلعة حلب.

© Getty Images / Ahmad Hasaballah

مجموعة من الزوار أمام قلعة حلب الأثرية.

مجموعة من الزوار أمام قلعة حلب الأثرية. - سبوتنيك عربي
7/9
© Getty Images / Ahmad Hasaballah

مجموعة من الزوار أمام قلعة حلب الأثرية.

© Getty Images / Ahmad Hasaballah

لقطة عامة من داخل القلعة تظهر المدرج الأثري الذي كان شاهدًا على الكثير من الأحداث عبر التاريخ.

لقطة عامة من داخل القلعة تظهر المدرج الأثري الذي كان شاهدًا على الكثير من الأحداث عبر التاريخ. - سبوتنيك عربي
8/9
© Getty Images / Ahmad Hasaballah

لقطة عامة من داخل القلعة تظهر المدرج الأثري الذي كان شاهدًا على الكثير من الأحداث عبر التاريخ.

© Getty Images / Ahmad Hasaballah

أحد الزوار يتجول داخل القلعة، بين المعالم الأثرية.

أحد الزوار يتجول داخل القلعة، بين المعالم الأثرية. - سبوتنيك عربي
9/9
© Getty Images / Ahmad Hasaballah

أحد الزوار يتجول داخل القلعة، بين المعالم الأثرية.

