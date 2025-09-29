https://sarabic.ae/20250929/قلعة-حلب-تفتح-أبوابها-من-جديد-1105418150.html
قلعة حلب تفتح أبوابها من جديد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105418319_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_598302258b21ae82700d215ce55cd377.jpg
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105418319_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c72f4572185286f2b4683db158ecfd78.jpg
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لقلعة حلب، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، التي أعيد فتحها أمام الزوار بعد الانتهاء من عمليات الترميم للأضرار التي تعرضت لها بسبب الزلزال عام 2023.
© Getty Images / Ahmad Hasaballah
مجموعة من الأشخاص من أمام قلعة حلب الأثرية.
© Getty Images / Ahmad Hasaballah
لقطة جوية تبرز جمال قلعة حلب وأصالتها.
© Getty Images / Ahmad Hasaballah
سائحة تقف على جسر، وتلتقط صورة فوتوغرافية لقلعة حلب.
© Getty Images / Ahmad Hasaballah
لقطة من داخل القلعة التاريخية، التي تظهر فيها الأقواس الحجرية، والطراز المعماري المميز .
© Getty Images / Ahmad Hasaballah
لقطة من داخل القلعة تصوّر الشارع الذي يأتي منه الزوار إلى القلعة التي تتوسط المدينة.
© Getty Images / Ahmad Hasaballah
صورة تظهر قببا أثرية موجدودة داخل قلعة حلب.
© Getty Images / Ahmad Hasaballah
مجموعة من الزوار أمام قلعة حلب الأثرية.
© Getty Images / Ahmad Hasaballah
لقطة عامة من داخل القلعة تظهر المدرج الأثري الذي كان شاهدًا على الكثير من الأحداث عبر التاريخ.
© Getty Images / Ahmad Hasaballah
أحد الزوار يتجول داخل القلعة، بين المعالم الأثرية.
أحد الزوار يتجول داخل القلعة، بين المعالم الأثرية.