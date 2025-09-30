عربي
دول الخليج تكشف موعد انتهاء مشروع ربط سكك الحديد فيما بينها
دول الخليج تكشف موعد انتهاء مشروع ربط سكك الحديد فيما بينها
أكدت الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، أن العمل على مشروع الربط السككي بين دول مجلس التعاون الخليجي، يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع تحديد شهر ديسمبر/ كانون... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
أكدت الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، أن العمل على مشروع الربط السككي بين دول مجلس التعاون الخليجي، يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع تحديد شهر ديسمبر/ كانون الأول لعام 2030، موعدًا نهائيًا لاستكمال تنفيذ الشبكة بالكامل.

وأوضح مدير العام للهيئة المهندس محمد الشبرمي، خلال مشاركته في معرض ومؤتمر "غلوبال ريل 2025"، الذي أقيم في إمارة أبوظبي، أن "المشروع يُعدّ من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، إذ سيُربط عبر شبكة تمتد لنحو 2117 كيلومترًا بين دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تكامل بين المشاريع الوطنية لكل دولة والمنظومة الإقليمية الشاملة، بما يسهم في تعزيز الارتباط مع الأسواق والموانئ الإقليمية".

كما كشف الشبرمي عن خطط لتشغيل قطارات ركاب بسرعات تتجاوز 200 كيلومتر في الساعة، وقطارات شحن بسرعات تتراوح بين 80 و120 كيلومترًا في الساعة، الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة منظومة النقل ودعم أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يمتد مسار السكك الحديدية الخليجية بين دول مجلس التعاون، حيث يبدأ من الكويت إلى الدمام في السعودية ثم البحرين، بينما يمتد مسار آخر من الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، حيث يربط قطر بالبحرين أيضا.

ويؤكد خبراء أن هذا المشروع سيمثل طفرة كبرى في عملية التنقل والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتصدير المنتجات عبر موانئ بعض الدول.
أكدت الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، أن العمل على مشروع الربط السككي بين دول مجلس التعاون الخليجي، يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع تحديد شهر ديسمبر/ كانون الأول لعام 2030، موعدًا نهائيًا لاستكمال تنفيذ الشبكة بالكامل.
وأوضح مدير العام للهيئة المهندس محمد الشبرمي، خلال مشاركته في معرض ومؤتمر "غلوبال ريل 2025"، الذي أقيم في إمارة أبوظبي، أن "المشروع يُعدّ من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، إذ سيُربط عبر شبكة تمتد لنحو 2117 كيلومترًا بين دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تكامل بين المشاريع الوطنية لكل دولة والمنظومة الإقليمية الشاملة، بما يسهم في تعزيز الارتباط مع الأسواق والموانئ الإقليمية".

وأشار الشبرمي إلى أن "المشروع سيربط الشبكة بالموانئ والمناطق اللوجستية، ما يعزز حركة التجارة ومرونة تنقّل الأفراد"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

سكة قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
السعودية توافق على اتفاقية الربط السككي مع الكويت
28 سبتمبر 2023, 19:21 GMT
كما كشف الشبرمي عن خطط لتشغيل قطارات ركاب بسرعات تتجاوز 200 كيلومتر في الساعة، وقطارات شحن بسرعات تتراوح بين 80 و120 كيلومترًا في الساعة، الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة منظومة النقل ودعم أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن مشروع إنشاء سكك حديدية لربط دول مجلس التعاون الخليجي باسم "قطار الخليج"، يقدر طوله الإجمالي بنحو ألفين و117 كيلومترا، ويشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

قطار يعبر جسر الصداقة، الذي يمتد على نهر يالو بين الصين وكوريا الشمالية، في مدينة داندونغ الصينية الحدودية، في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، 22 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
مشروع "القطار الخليجي".. ما الذي يحققه للإمارات وسلطنة عمان؟
1 أكتوبر 2022, 15:02 GMT
ومن المقرر أن يمتد مسار السكك الحديدية الخليجية بين دول مجلس التعاون، حيث يبدأ من الكويت إلى الدمام في السعودية ثم البحرين، بينما يمتد مسار آخر من الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، حيث يربط قطر بالبحرين أيضا.

كما يمتد مسار القطار من السعودية إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين، ثم إلى مسقط عاصمة سلطنة عمان، عبر صحار.

ويؤكد خبراء أن هذا المشروع سيمثل طفرة كبرى في عملية التنقل والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتصدير المنتجات عبر موانئ بعض الدول.
