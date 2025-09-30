زلزال قوي يضرب الفلبين ومخاوف من تسونامي.. فيديو
© Photo / x/news_azزلزال الفلبين
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.7 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، منطقة فيساياس الشرقية وسط الفلبين، وفق ما أعلنه مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.
ووقع الزلزال على عمق نحو 11 كيلومترًا فقط، وعلى الرغم من قوته، أكد مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ، عدم وجود خطر حدوث تسونامي في أعقاب الزلزال.
وأوضحت السلطات المحلية أنه لم تُسجّل حتى الآن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة، إلا أن فرق الطوارئ باشرت على الفور عمليات فحص وتفتيش شاملة للمباني والمنشآت الحيوية، خصوصًا في مدينة سيبو والمقاطعات المجاورة.
De última hora,— José Luis Morales (@JLMNoticias) September 30, 2025
Terremoto magnitud 6.9 sacudió el centro de Filipinas y activa alerta de tsunami!
El Gobierno ya pidió a los residentes de tres provincias de Filipinas alejarse de la costa. https://t.co/EXtf5ajlt3 pic.twitter.com/BmgGb9siO3
وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تُظهر لحظة توقف عرض لمسابقة ملكة جمال في مدينة سيبو، بعد أن اهتز المبنى بشكل ملحوظ جراء الزلزال، ما أثار حالة من الهلع بين الحضور.
من جهتها، حذرت هيئة الزلازل الفلبينية من احتمال وقوع هزات ارتدادية خلال الأيام المقبلة، ودعت السكان إلى توخي الحذر والبقاء على استعداد.
Panic at an international pageant in Cebu during the M6.9 earthquake that hit the Philippines today— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025
🎥 Edge Tenoriapic.twitter.com/hkvNOEtIEE
يُشار إلى أن الفلبين تقع ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة نشطة زلزاليًا وبركانيًا، إذ تشهد آلاف الهزات الأرضية سنويًا، تتفاوت في قوتها، وغالبًا ما تكون غير محسوسة، إلا أن الزلازل القوية قد تحدث بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.