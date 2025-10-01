https://sarabic.ae/20251001/المشروع-677-إي-غواصة-ديزل-روسية-بقدرات-خارقة-1105492104.html
"المشروع 677 إي".. غواصة ديزل روسية بقدرات خارقة
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة غواصات في العالم بـ 63 غواصة بعضها نووية وأخرى تعمل بمحركات الديزل الكهربائية، التي تجعل بصمتها الرادارية منخفضة ويطلق عليها "الثقوب... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105492303_311:0:1234:519_1920x0_80_0_0_91193147859c7f96b67ade8de3eaa70e.jpg
وتعد "المشروع 677 إي" جزءا من غواصات "أمور 1650"، وهي نسخة مطورة، تمثل تهديدا لمواقع العدو البرية الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من سواحل البحار والمحيطات، كما أنها واحدة من أخطر الأسلحة الهجومية التي تهدد سفن العدو وغواصات في عرض البحر، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتتميز هذه الغواصة بالأداء المتزن والتسليح القوى ومستويات الضوضاء المنخفضة والمقطع الراداري المنخفض، إضافة إلى نظام تحكم آلي في الغواصة وأنظمة تسليح متطورة.كما تم تزويد الغواصة بتقنيات الإبحار المتقدمة إضافة إلى استخدام أحدث المواد المخصصة لصناعة الغواصات في تصميمها.ولفت الموقع إلى أن هذه الغواصة يمكنها التصدي بفاعلية لمجموعة من السفن الحربية المعادية، إضافة إلى قدرتها العالية في البحث عن غواصات العدو وتدميرها.المواصفات الفنيةوتزود روسيا غواصة "المشروع - 677 إي" بصواريخ "غلوب - إس" بمدى 300 كلم و18 طوربيد بمدى 50 كلم تستخدم 6 أنابيب قطر 533 ملم.كما تمتلك الغواصة جهاز "سونار" يعمل بنظام استشعار مقطور ذو تردد منخفض للحد من قدرة العدو على رصده.ويضاف إلى ذلك، فإن الغواصة يمكنها الاعتماد على بطارياتها الخاصة لمسافة تصل إلى 650 ميل بحري (نحو 1204 كيلومترات، بينما تزيد المسافة إلى 6 آلاف ميل (أكثر من 11 ألف كلم) باستخدام نظام التنفس "سنوركل"، الذي يحصل على الهواء من فوق سطح الماء.
