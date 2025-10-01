"المشروع 677 إي".. غواصة ديزل روسية بقدرات خارقة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
"المشروع 677 إي".. غواصة ديزل روسية بقدرات خارقة
"المشروع 677 إي".. غواصة ديزل روسية بقدرات خارقة
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة غواصات في العالم بـ 63 غواصة بعضها نووية وأخرى تعمل بمحركات الديزل الكهربائية، التي تجعل بصمتها الرادارية منخفضة ويطلق عليها "الثقوب...
وتعد "المشروع 677 إي" جزءا من غواصات "أمور 1650"، وهي نسخة مطورة، تمثل تهديدا لمواقع العدو البرية الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من سواحل البحار والمحيطات، كما أنها واحدة من أخطر الأسلحة الهجومية التي تهدد سفن العدو وغواصات في عرض البحر، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتتميز هذه الغواصة بالأداء المتزن والتسليح القوى ومستويات الضوضاء المنخفضة والمقطع الراداري المنخفض، إضافة إلى نظام تحكم آلي في الغواصة وأنظمة تسليح متطورة.كما تم تزويد الغواصة بتقنيات الإبحار المتقدمة إضافة إلى استخدام أحدث المواد المخصصة لصناعة الغواصات في تصميمها.ولفت الموقع إلى أن هذه الغواصة يمكنها التصدي بفاعلية لمجموعة من السفن الحربية المعادية، إضافة إلى قدرتها العالية في البحث عن غواصات العدو وتدميرها.المواصفات الفنيةوتزود روسيا غواصة "المشروع - 677 إي" بصواريخ "غلوب - إس" بمدى 300 كلم و18 طوربيد بمدى 50 كلم تستخدم 6 أنابيب قطر 533 ملم.كما تمتلك الغواصة جهاز "سونار" يعمل بنظام استشعار مقطور ذو تردد منخفض للحد من قدرة العدو على رصده.ويضاف إلى ذلك، فإن الغواصة يمكنها الاعتماد على بطارياتها الخاصة لمسافة تصل إلى 650 ميل بحري (نحو 1204 كيلومترات، بينما تزيد المسافة إلى 6 آلاف ميل (أكثر من 11 ألف كلم) باستخدام نظام التنفس "سنوركل"، الذي يحصل على الهواء من فوق سطح الماء.
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة غواصات في العالم بـ 63 غواصة بعضها نووية وأخرى تعمل بمحركات الديزل الكهربائية، التي تجعل بصمتها الرادارية منخفضة ويطلق عليها "الثقوب السوداء" التي تفتك بالأعداء في صمت.
وتعد "المشروع 677 إي" جزءا من غواصات "أمور 1650"، وهي نسخة مطورة، تمثل تهديدا لمواقع العدو البرية الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من سواحل البحار والمحيطات، كما أنها واحدة من أخطر الأسلحة الهجومية التي تهدد سفن العدو وغواصات في عرض البحر، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وتتميز هذه الغواصة بالأداء المتزن والتسليح القوى ومستويات الضوضاء المنخفضة والمقطع الراداري المنخفض، إضافة إلى نظام تحكم آلي في الغواصة وأنظمة تسليح متطورة.
كما تم تزويد الغواصة بتقنيات الإبحار المتقدمة إضافة إلى استخدام أحدث المواد المخصصة لصناعة الغواصات في تصميمها.
ولفت الموقع إلى أن هذه الغواصة يمكنها التصدي بفاعلية لمجموعة من السفن الحربية المعادية، إضافة إلى قدرتها العالية في البحث عن غواصات العدو وتدميرها.
المواصفات الفنية

الإزاحة (وزن الغواصة): 1765 طنا.
الطول: 66.8 متر.
العرض في منتصف الغواصة: 7.1 متر.
أقصى عمق إبحار: 300 متر.
السرعة تحت الماء: 21 عقدة (نحو 39 كلم/ ساعة).
المدى: 6 آلاف ميل (نحو 9 آلاف و600 كلم).
المدة القصوى للبقاء في البحر: 45 يوما.
وتزود روسيا غواصة "المشروع - 677 إي" بصواريخ "غلوب - إس" بمدى 300 كلم و18 طوربيد بمدى 50 كلم تستخدم 6 أنابيب قطر 533 ملم.
كما تمتلك الغواصة جهاز "سونار" يعمل بنظام استشعار مقطور ذو تردد منخفض للحد من قدرة العدو على رصده.
ويضاف إلى ذلك، فإن الغواصة يمكنها الاعتماد على بطارياتها الخاصة لمسافة تصل إلى 650 ميل بحري (نحو 1204 كيلومترات، بينما تزيد المسافة إلى 6 آلاف ميل (أكثر من 11 ألف كلم) باستخدام نظام التنفس "سنوركل"، الذي يحصل على الهواء من فوق سطح الماء.
