بوتين: روسيا والصين تحافظان على روح التحالف
بوتين: روسيا والصين تحافظان على روح التحالف
02.10.2025
وقال بوتين، خلال اجتماع لنادي "فالداي الدولي" للحوار، "نحن روسيا والصين لا نزال على روح هذا التحالف. هذا أمر بالغ الأهمية".وقال بوتين في اجتماع لنادي فالداي الدولي للحوار: "لقد قال ذلك... ليس علنًا، بل في حديث خاص: نرحب باستعادة العلاقات الروسية الأمريكية وتطبيعها في الصين. وإذا كان لنا أي رأي في هذا الشأن، فسنبذل قصارى جهدنا لتسهيل ذلك".يعقد الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول.ويُخصص جزء كبير من خطاب بوتين لهذا الموضوع، كما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اليوم السابق. وأشار إلى أن خطابات الرئيس في "فالداي" ستكون ثرية بالمعلومات، وقد خضعت لتحليل ومناقشة مستفيضة حول العالم.وأكد بوتين أن روسيا، على عكس خصومها، لا تعتبر الحضارة الغربية عدوًا، ولا تطرح مسألة "نحن أو هم". كما علق على الصراع الأوكراني، مؤكدًا أن الأوكرانيين "يُدربون بوقاحة ضد الروس، ما يحولهم إلى وقود للمدافع".وأكد بوتين استعداد روسيا للتفاوض، مع مراعاة المصالح المشتركة. وأضاف أن النقاش مع أوكرانيا لا ينبغي أن يدور حول "وقف إطلاق نار لمدة نصف ساعة" للسماح لكييف بتلقي المزيد من الأسلحة، بل حول تهيئة الظروف لاستعادة العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، اللذين تربطهما بلا شك علاقة أخوية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا والصين تحافظان على روح التحالف.
وقال بوتين، خلال اجتماع لنادي "فالداي الدولي" للحوار، "نحن روسيا والصين لا نزال على روح هذا التحالف. هذا أمر بالغ الأهمية".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن الرئيس الصيني شي جين بينغ، عبر عن ترحيب بلاده باستعادة العلاقات الروسية الأمريكية.
وقال بوتين في اجتماع لنادي فالداي الدولي للحوار: "لقد قال ذلك... ليس علنًا، بل في حديث خاص: نرحب باستعادة العلاقات الروسية الأمريكية وتطبيعها في الصين. وإذا كان لنا أي رأي في هذا الشأن، فسنبذل قصارى جهدنا لتسهيل ذلك".
يعقد الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول.
ويُخصص جزء كبير من خطاب بوتين لهذا الموضوع، كما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اليوم السابق. وأشار إلى أن خطابات الرئيس في "فالداي" ستكون ثرية بالمعلومات، وقد خضعت لتحليل ومناقشة مستفيضة حول العالم.
في العام الماضي، خلال مؤتمر "فالداي"، صرح الرئيس الروسي بأن النظام العالمي السابق قد انتهى لا رجعة فيه، وأن ما يحدث الآن ليس مجرد صراع على السلطة، بل هو صراع على مبادئ العلاقات بين الدول والشعوب.
وأكد بوتين أن روسيا، على عكس خصومها، لا تعتبر الحضارة الغربية عدوًا، ولا تطرح مسألة "نحن أو هم". كما علق على الصراع الأوكراني، مؤكدًا أن الأوكرانيين "يُدربون بوقاحة ضد الروس، ما يحولهم إلى وقود للمدافع".
وأكد بوتين استعداد روسيا للتفاوض، مع مراعاة المصالح المشتركة. وأضاف أن النقاش مع أوكرانيا لا ينبغي أن يدور حول "وقف إطلاق نار لمدة نصف ساعة" للسماح لكييف بتلقي المزيد من الأسلحة، بل حول تهيئة الظروف لاستعادة العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، اللذين تربطهما بلا شك علاقة أخوية.