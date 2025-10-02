https://sarabic.ae/20251002/بولندا-تبرم-صفقة-لشراء-صواريخ-أمريكية-متطورة-لطائرات-إف-35-1105557664.html
بولندا تبرم صفقة لشراء صواريخ أمريكية متطورة لطائرات "إف-35"
بولندا تبرم صفقة لشراء صواريخ أمريكية متطورة لطائرات "إف-35"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، أن بلاده أتمت اتفاقاً لشراء صواريخ "أمرام" الأمريكية المخصصة لمقاتلات "إف-35". 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T23:06+0000
2025-10-02T23:06+0000
2025-10-02T23:06+0000
بولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
إف-35-بي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/14/1069281114_0:305:3099:2048_1920x0_80_0_0_625fae91ed51b5be0dce79f6caf896bd.jpg
وقال الوزير للصحفيين، اليوم الخميس: "لدينا معلومات مهمة للغاية. لقد أكدنا اليوم شراء بولندا لأحدث صواريخ "أمرام" من النسخة D، وهي صواريخ جو-جو موجهة بالرادار لطائرات إف-35".وأشار كوسينياك-كاميش إلى أن بولندا هي الدولة الوحيدة التي تبيع لها الولايات المتحدة هذا النوع من الصواريخ، لكنه لم يكشف عن عدد الصواريخ المتعاقد عليها أو قيمة الصفقة، موضحاً أن التمويل سيتم عبر صندوق دعم القوات المسلحة.يُذكر أن بولندا كانت قد اشترت مؤخراً 32 مقاتلة إف-35 من الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20200729/وسائل-إعلام-بولندا-تخشى-وضع-طائرة-إف-35-عند-الحدود-الروسية-1046131959.html
بولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/14/1069281114_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e621b82034bcd879be0bc5df79d48587.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية, إف-35-بي, العالم
بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية, إف-35-بي, العالم
بولندا تبرم صفقة لشراء صواريخ أمريكية متطورة لطائرات "إف-35"
أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، أن بلاده أتمت اتفاقاً لشراء صواريخ "أمرام" الأمريكية المخصصة لمقاتلات "إف-35".
وقال الوزير للصحفيين، اليوم الخميس: "لدينا معلومات مهمة للغاية. لقد أكدنا اليوم شراء بولندا لأحدث صواريخ "أمرام" من النسخة D، وهي صواريخ جو-جو موجهة بالرادار لطائرات إف-35".
وأشار كوسينياك-كاميش إلى أن بولندا هي الدولة الوحيدة التي تبيع لها الولايات المتحدة هذا النوع من الصواريخ، لكنه لم يكشف عن عدد الصواريخ المتعاقد عليها أو قيمة الصفقة، موضحاً أن التمويل سيتم عبر صندوق دعم القوات المسلحة.
يُذكر أن بولندا كانت قد اشترت مؤخراً 32 مقاتلة إف-35
من الولايات المتحدة.