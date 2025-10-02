https://sarabic.ae/20251002/تركيا-لن-نتخلى-عن-الغاز-الروسي-1105557358.html
تركيا: لن نتخلى عن الغاز الروسي
تركيا: لن نتخلى عن الغاز الروسي
أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، يوم الخميس، أن بلاده لا تعتزم التخلي عن الغاز الروسي.
وقال بيرقدار في مقابلة مع قناة CNN Türk: "بالنسبة لتركيا، لا يمكننا أن نقول لمواطنينا – عذرًا، لقد نفد الغاز. إن أمن إمدادات الغاز يقتضي الاعتماد على جميع مصادره دون أي تمييز. الشتاء على الأبواب، ولدينا اتفاقيات محددة، وسنواصل استلام الغاز من جميع المصادر وفقًا لها – من روسيا وأذربيجان وإيران وتركمانستان".وجاءت تصريحاته في وقت دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنقرة إلى وقف شراء النفط الروسي.وفي هذا السياق، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، على أن بلاده تنوع مصادر الطاقة وتعتبر الولايات المتحدة شريكًا مهمًا.وكان ترامب قد أعرب في وقت سابق عن ثقته بأن تركيا ستوقف واردات النفط الروسي، وذلك بعد محادثاته مع أردوغان في واشنطن في 25 سبتمبر/أيلول.من جانبه، علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هذه المسألة مؤكدًا أن موسكو تحترم موقف أنقرة، وأنها واثقة بأن تركيا بدورها تحترم نفسها ومصالح شعبها.
