اقتحام مقر إقامة رئيس جورجيا والشرطة تستخدم رذاذ الفلفل
اقتحام مقر إقامة رئيس جورجيا والشرطة تستخدم رذاذ الفلفل
أفادت وسائل إعلام جورجية، اليوم السبت، بأن متظاهرين في تبليسي، عاصمة جورجيا، اقتحموا فناء المقر الرئاسي الجورجي، واخترقوا الحواجز الحديدية.
وأضاف التقرير أن قوات الأمن استخدمت رذاذ الفلفل لصدّهم، كما نصبت إدارة المدينة الحواجز الحديدية عند مدخل المقر الرئاسي بعد أن علمت بتوجه المتظاهرين نحوه.يشار إلى أن جورجيا تشهد انتخابات محلية في 64 بلدية ومنطقة في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت. وتُجرى الانتخابات وسط مقاطعة جزئية من المعارضة، وضعف الرقابة الموثوقة، واستمرار التوتر بين الحكومة وسلطات حزب الحلم الجورجي.وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو عام من الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها، وعشرة أشهر فقط من الاحتجاجات المتواصلة التي اندلعت ردًا على إعلان حزب "الحلم الجورجي" وقف عملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي.ومن المقرر تنظيم تجمع حاشد مواز في البرلمان بتبليسي، بهدف معلن هو "الإطاحة سلميًا" بحكومة حزب الحلم الجورجي.
15:41 GMT 04.10.2025 (تم التحديث: 16:02 GMT 04.10.2025)
وأضاف التقرير أن قوات الأمن استخدمت رذاذ الفلفل لصدّهم، كما نصبت إدارة المدينة الحواجز الحديدية عند مدخل المقر الرئاسي بعد أن علمت بتوجه المتظاهرين نحوه.
يشار إلى أن جورجيا تشهد انتخابات محلية
في 64 بلدية ومنطقة في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت. وتُجرى الانتخابات وسط مقاطعة جزئية من المعارضة، وضعف الرقابة الموثوقة، واستمرار التوتر بين الحكومة وسلطات حزب الحلم الجورجي.
وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو عام من الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها، وعشرة أشهر فقط من الاحتجاجات المتواصلة التي اندلعت ردًا على إعلان حزب "الحلم الجورجي" وقف عملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر تنظيم تجمع حاشد مواز في البرلمان بتبليسي، بهدف معلن هو "الإطاحة سلميًا" بحكومة حزب الحلم الجورجي.