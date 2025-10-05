https://sarabic.ae/20251005/إصابة-أكثر-من-40-ضابطا-في-روما-خلال-احتجاجات-فلسطين-1105661059.html
أعلنت شرطة مدينة روما، يوم الأحد، إصابة أكثر من 40 ضابطا من ضباط إنفاذ القانون في اشتباكات مع متظاهرين مؤيدين لفلسطين اندلعت في روما يوم السبت 4 أكتوبر. 05.10.2025, سبوتنيك عربي
موسكو –سبوتنيك. وجاء في البيان، "استدعى 35 ضابط شرطة، وثلاثة ضباط من الحرس المالي، واثنان من الدرك، وضابط شرطة سجن، رعاية طبية إثر سلوك خطير وعدواني وغير قانوني من جانب متطرفين شاركوا في مسيرة من أجل فلسطين".وقدّرت شرطة المدينة عدد المتظاهرين بـ 250 ألفا، بينما يزعم المنظمون أن حوالي مليون شخص شاركوا في مسيرة دعم لفلسطين يوم السبت.وفي المساء، اشتبكت مجموعة من المتطرفين الذين انفصلوا عن المظاهرة مع الشرطة.وحاول المتظاهرون دخول مركز المدينة عبر شارع يمر بكنيسة سانتا ماريا ماجوري والأحياء المحيطة بها. عند الكاتدرائية، قوبلوا بطوق أمني، استخدمت فيه مدافع المياه والهراوات لمنعهم.أقام المتطرفون حاجزًا من صناديق القمامة، وبدأوا بإلقاء المفرقعات والزجاجات على الشرطة، التي ردت بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.خلال الاشتباكات، حطم المتظاهرون واجهة سوبر ماركت، وأشعلوا النار في سيارة شرطة، مما أدى إلى تحطمها.
