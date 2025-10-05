https://sarabic.ae/20251005/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-1105630469.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن دفاعاته الجوية تمكنت من التصدي لصاروخ أطلق من اليمن. 05.10.2025, سبوتنيك عربي

القاهرة –سبوتنيك. وقال الجيش في بيان له: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد"، مشيرًا إلى أن "صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق في إسرائيل عقب إطلاق مقذوف من اليمن".وكثفت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها أواخر أغسطس/ آب الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و9 من الوزراء وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

