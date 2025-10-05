https://sarabic.ae/20251005/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-1105630469.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
سبوتنيك عربي
2025-10-05T04:05+0000
2025-10-05T04:05+0000
2025-10-05T04:06+0000
العالم العربي
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101700889_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_370feca6da351c2a30fb417a4fc4491d.jpg
القاهرة –سبوتنيك. وقال الجيش في بيان له: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد"، مشيرًا إلى أن "صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق في إسرائيل عقب إطلاق مقذوف من اليمن".وكثفت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها أواخر أغسطس/ آب الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و9 من الوزراء وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
غزة
سبوتنيك عربي
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101700889_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_ae697db198ef921b033a43d79aa6efac.jpg
العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
04:05 GMT 05.10.2025 (تم التحديث: 04:06 GMT 05.10.2025)
القاهرة –سبوتنيك. وقال الجيش في بيان له: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد"، مشيرًا إلى أن "صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق في إسرائيل عقب إطلاق مقذوف من اليمن".
وأضاف أنه عقب انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق في إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخًا أُطلق من اليمن.
وكثفت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها أواخر أغسطس/ آب الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي
و9 من الوزراء وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي.
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.