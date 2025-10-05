https://sarabic.ae/20251005/ترامب-محادثات-غزة-تتقدم-بسرعة-ومن-المتوقع-إتمام-المرحلة-الأولى-هذا-الأسبوع-1105661718.html

ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة ومن المتوقع إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، إن المحادثات الجارية مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لإنهاء حرب إسرائيل في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين... 05.10.2025, سبوتنيك عربي

حركة حماس

ترامب

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم

واشنطن –سبوتنيك. وأضاف ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، "كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة. ستجتمع الفرق الفنية مرة أخرى غدا الاثنين في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية".في سياق متصل، أكد وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أهمية استثمار الزخم الناتج عن طرح خطة ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.من جانبه، "صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قطاع غزة سيكون منطقة منزوعة السلاح، بعد نزع سلاح حركة "حماس" الفلسطينية إما وفقًا لمسار مقترح ترامب أو "بالوسائل العسكرية"، مشيرًا إلى أنه وجّه وفد المفاوضات الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بالتوجه إلى مصر لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بتبادل الأسرى مع حماس.واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن جميع دول العالم تؤيد الخطة التي طرحها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.ومساء الجمعة الماضي، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لديها "أحياء وجثامين" وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.وأكدت الحركة استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي، مشيرة إلى أن القضايا المتعلقة بمستقبل قطاع غزة الواردة في خطة ترامب تتطلب مزيدا من التفاوض.وكان ترامب قد أعلن في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.ونشر البيت الأبيض تفاصيل الخطة التي تتكون من 20 بندا، وتنص على أن الحرب في قطاع غزة تنتهي فورا إذا وافق الطرفان إسرائيل و"حماس" على المقترح، إضافة إلى نزع سلاح حركة "حماس" وتعليق جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل تدريجيا من القطاع مع بقاء قواتها في منطقة عازلة.كما تؤكد الخطة أن تكون "غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، ولا تشكل تهديدا لجيرانها"، وأن تسلم "حماس" المحتجزين الإسرائيليين أحياء وأمواتا خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل بالمقترح، وبالمقابل، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا فلسطينيا محكوما بالمؤبد، و1700 من سكان غزة الذين احتجزتهم بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة "حماس" التي كانت تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، متعهدة بالقضاء على "حماس" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تدعم أي مبادرات تؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن أملها في أن يكون وقف إطلاق النار مستدامًا ويمهّد لاستقرار طويل الأمد في قطاع غزة، وأشارت إلى أن نجاح تنفيذ الخطة ينبغي أن يؤسس لحوار بنّاء يفضي إلى تسوية شاملة تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل.

غزة

حركة حماس, ترامب, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم