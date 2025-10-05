https://sarabic.ae/20251005/خبير-بريطاني-بوتين-يعامل-القادة-الآخرين-باحترام-دائما-1105651879.html
خبير بريطاني: بوتين يعامل القادة الآخرين باحترام دائما
صرّح المحلل الجيوسياسي البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعامل القادة الآخرين باحترام دائمًا. 05.10.2025, سبوتنيك عربي
ولطالما لجأ الغرب إلى الهجمات الشخصية ضد الرئيس الروسي، وفي العام الماضي، وخلال بث مباشر، أوضح بوتين سبب عدم رده على التعليقات الوقحة الموجهة إليه، قائلا إن مثل هذه التصريحات تُظهر عجز من يُطلقونها.
وأضاف ميركوريس في قناته الرسمية على "يوتيوب": "بوتين فريد من نوعه بين قادة العالم، فهو يتبع التقاليد السوفيتية والروسية في التحلي بالأدب عمومًا مع القادة الذين يتعامل معهم".
وبحسب المحلل، فإن الرئيس الروسي اتبع هذا النهج أيضًا مع رئيس البيت الأبيض السابق جو بايدن، على الرغم من "الأشياء الرهيبة حقًا" التي قالها عنه.
وخلص ميركوريس إلى القول: "لذلك، عندما يقول الناس إن بوتين مهذب وودود تجاه ترامب، فهذا لا يختلف كثيرًا عن الممارسات الدبلوماسية الروسية المعتادة وأسلوب بوتين.
ولطالما لجأ الغرب إلى الهجمات الشخصية ضد الرئيس الروسي، وفي العام الماضي، وخلال بث مباشر، أوضح بوتين سبب عدم رده على التعليقات الوقحة الموجهة إليه، قائلا إن مثل هذه التصريحات تُظهر عجز من يُطلقونها.