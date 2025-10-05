https://sarabic.ae/20251005/مقارنة-بين-صواريخ-كاليبر-الروسية-وتوماهوك-الأمريكية-1105643109.html
مقارنة بين صواريخ "كاليبر" الروسية و"توماهوك" الأمريكية
تصنف روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ضمن عدد قليل من دول العالم التي تمتلك ترسانات صاروخية ضخمة، لكن الترسانة الصاروخية الروسية تعد الأكثر تطورا والأكبر حجما.
ومن بين الترسانة الصاروخية الروسية الضخمة أصبح صاروخ "كاليبار" متداولا على نطاق واسع في الوقت الحالي، خاصة عندما مقارنته بصواريخ "توماهوك" الأمريكية، التي تتحدث تقارير عن إمكانية إرسالها إلى أوكرانيا.