نجل آخر حاخام غادر سوريا... تفاصيل أول انتخابات برلمانية بعد رحيل الأسد

نجل آخر حاخام غادر سوريا... تفاصيل أول انتخابات برلمانية بعد رحيل الأسد

تشهد سوريا، اليوم الأحد، إجراء أول انتخابات برلمانية بعد رحيل حكم الرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وأعلن عن ذلك عضو اللجنة العليا للانتخابات والمتحدث باسمها نوار نجمة، الذي وصف الاستحقاق بأنه "خطوة لبناء وطن لكل السوريين يليق بتضحياتهم".وأفاد نجمة، في تصريحات متلفزة، بأن "الانتخابات انطلقت في موعدها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، مع بقاء مقاعد السويداء والرقة والحسكة شاغرة، على أن تتشكل الهيئة التشريعية وفق آلية محددة في الإعلان الدستوري، حيث تنتخب هيئات مناطقية ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، فيما يعيّن الرئيس (للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع) الثلث الباقي".ويتنافس 1578 مرشحا للفوز بالمقاعد، 14% منهم نساء، بينهم السوري الأمريكي هنري حمرا، أول مرشح للطائفة اليهودية، منذ نحو 7 عقود، كما أنه نجل آخر حاخام غادر سوريا في تسعينيات القرن الماضي (يوسف حمرا)، على أن يُستبعد أي مرشح "من مؤيدي النظام السابق أو داعٍ للتقسيم أو الانفصال".وتشرع الهيئات الانتخابية الإقليمية في سوريا بإدلاء الأصوات بدءا من اليوم الأحد الساعة 9 صباحا، على أن تغلق صناديق الاقتراع عند الساعة 5 مساء من اليوم ذاته، فيما يُتوقع إعلان النتائج في ذات اليوم، لكن البرلمان لن يُشكل رسميا لحين تعيين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الثلث الباقي، وهو ما قد يؤثر على شرعية وفعالية الهيئة الجديدة، بحسب محللين.وكانت اللجنة العليا للانتخابات السورية، أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، تأجيل اختيار أعضاء المجلس من محافظات السويداء والرقة والحسكة، لـ"أسباب أمنية"، قبل تشكيل لجان فرعية في بعض مناطق الرقة والحسكة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

