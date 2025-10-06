https://sarabic.ae/20251006/-كيف-تغيرت-معالم-غزة-منذ-بداية-الحرب-1105676406.html
كيف تغيرت معالم غزة منذ بداية الحرب
كيف تغيرت معالم غزة منذ بداية الحرب
سبوتنيك عربي
خلفت الحرب في قطاع غزة أثرا كبيرا على البشر والحجر، حيث أسقطت إسرائيل منذ تصاعد النزاع أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات على القطاع، وهو ما يعادل قوة القنبلة... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T11:57+0000
2025-10-06T11:57+0000
2025-10-06T12:02+0000
وسائط متعددة
صور
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/06/1105676576_0:251:2752:1799_1920x0_80_0_0_56eb3e085ac65f2a4a7830eb8e2b9afe.jpg
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/06/1105676576_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_86c7525f20734a6cc9db207a6529f6ee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور, غزة, قطاع غزة, العالم العربي
фото, صور, غزة, قطاع غزة, العالم العربي
كيف تغيرت معالم غزة منذ بداية الحرب 11:57 GMT 06.10.2025 (تم التحديث: 12:02 GMT 06.10.2025)
خلفت الحرب في قطاع غزة أثرا كبيرا على البشر والحجر، حيث أسقطت إسرائيل منذ تصاعد النزاع أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات على القطاع، وهو ما يعادل قوة القنبلة الذرية، التي ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما، بحسب بيانات نشرت قبل أشهر، ما تسبب بسقوط عدد مهول من الضحايا، وتغيير جذري في معالم القطاع وكأن الحضارة غادرته بعد كارثة هائلة.
© Photo / Google Earth
صور من الأقمار الاصطناعية لغزة قرب مسجد الحساينة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.
صور من الأقمار الاصطناعية لغزة قرب مسجد الحساينة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.
© Getty Images / Anadolu/Dawoud Abo Alkas/Ali Jadallah
صورة تظهر مسجد الحساينة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية على غزة.
صورة تظهر مسجد الحساينة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية على غزة.
© Photo / Google Earth
صورة من الأقمار الاصطناعية لغزة قرب كلية الأزهر قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.
صورة من الأقمار الاصطناعية لغزة قرب كلية الأزهر قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.
© Photo / Google Earth
صور لحي العطاطرة في غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.
صور لحي العطاطرة في غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda
ساحل غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023.
ساحل غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023.
© Photo / Google Earth
صورة من الأقمار الاصطناعية لغزة قرب مستشفى الشفاء قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.
صورة من الأقمار الاصطناعية لغزة قرب مستشفى الشفاء قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.
© Photo / Google Earth
صورة لغزة قرب المسجد العمري الكبير، قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.
صورة لغزة قرب المسجد العمري الكبير، قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.
© Getty Images / Anadolu/Ali Jadallah
صورة لمسجد عمر الكبير، المعروف أيضًا باسم المسجد الكبير في غزة، من نفس الزاوية تظهر الدمار بعد الهجمات الإسرائيلية.
صورة لمسجد عمر الكبير، المعروف أيضًا باسم المسجد الكبير في غزة، من نفس الزاوية تظهر الدمار بعد الهجمات الإسرائيلية.
© Photo / Google Earth
مدرسة فتحي البلعاوي قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.
مدرسة فتحي البلعاوي قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.
© Photo / Google Earth
ميناء غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.
ميناء غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda
ساحل غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023.
ساحل غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023.
© Photo / Google Earth
شارع الجلاء في غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.
شارع الجلاء في غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.