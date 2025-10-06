كيف تغيرت معالم غزة منذ بداية الحرب

خلفت الحرب في قطاع غزة أثرا كبيرا على البشر والحجر، حيث أسقطت إسرائيل منذ تصاعد النزاع أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات على القطاع، وهو ما يعادل قوة القنبلة الذرية، التي ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما، بحسب بيانات نشرت قبل أشهر، ما تسبب بسقوط عدد مهول من الضحايا، وتغيير جذري في معالم القطاع وكأن الحضارة غادرته بعد كارثة هائلة.