أمساليوم
بث مباشر
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
كيف تغيرت معالم غزة منذ بداية الحرب
كيف تغيرت معالم غزة منذ بداية الحرب
كيف تغيرت معالم غزة منذ بداية الحرب

خلفت الحرب في قطاع غزة أثرا كبيرا على البشر والحجر، حيث أسقطت إسرائيل منذ تصاعد النزاع أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات على القطاع، وهو ما يعادل قوة القنبلة الذرية، التي ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما، بحسب بيانات نشرت قبل أشهر، ما تسبب بسقوط عدد مهول من الضحايا، وتغيير جذري في معالم القطاع وكأن الحضارة غادرته بعد كارثة هائلة.
© Photo / Google Earth

صور من الأقمار الاصطناعية لغزة قرب مسجد الحساينة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.

صور من الأقمار الاصطناعية لغزة قرب مسجد الحساينة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية. - سبوتنيك عربي
1/12
© Photo / Google Earth

صور من الأقمار الاصطناعية لغزة قرب مسجد الحساينة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.

© Getty Images / Anadolu/Dawoud Abo Alkas/Ali Jadallah

صورة تظهر مسجد الحساينة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية على غزة.

صورة تظهر مسجد الحساينة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية على غزة. - سبوتنيك عربي
2/12
© Getty Images / Anadolu/Dawoud Abo Alkas/Ali Jadallah

صورة تظهر مسجد الحساينة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية على غزة.

© Photo / Google Earth

صورة من الأقمار الاصطناعية لغزة قرب كلية الأزهر قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لغزة قرب كلية الأزهر قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية. - سبوتنيك عربي
3/12
© Photo / Google Earth

صورة من الأقمار الاصطناعية لغزة قرب كلية الأزهر قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.

© Photo / Google Earth

صور لحي العطاطرة في غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.

صور لحي العطاطرة في غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية. - سبوتنيك عربي
4/12
© Photo / Google Earth

صور لحي العطاطرة في غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.

© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda

ساحل غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023.

ساحل غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي
5/12
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda

ساحل غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023.

© Photo / Google Earth

صورة من الأقمار الاصطناعية لغزة قرب مستشفى الشفاء قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لغزة قرب مستشفى الشفاء قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية. - سبوتنيك عربي
6/12
© Photo / Google Earth

صورة من الأقمار الاصطناعية لغزة قرب مستشفى الشفاء قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.

© Photo / Google Earth

صورة لغزة قرب المسجد العمري الكبير، قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.

صورة لغزة قرب المسجد العمري الكبير، قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية. - سبوتنيك عربي
7/12
© Photo / Google Earth

صورة لغزة قرب المسجد العمري الكبير، قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.

© Getty Images / Anadolu/Ali Jadallah

صورة لمسجد عمر الكبير، المعروف أيضًا باسم المسجد الكبير في غزة، من نفس الزاوية تظهر الدمار بعد الهجمات الإسرائيلية.

صورة لمسجد عمر الكبير، المعروف أيضًا باسم المسجد الكبير في غزة، من نفس الزاوية تظهر الدمار بعد الهجمات الإسرائيلية. - سبوتنيك عربي
8/12
© Getty Images / Anadolu/Ali Jadallah

صورة لمسجد عمر الكبير، المعروف أيضًا باسم المسجد الكبير في غزة، من نفس الزاوية تظهر الدمار بعد الهجمات الإسرائيلية.

© Photo / Google Earth

مدرسة فتحي البلعاوي قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.

مدرسة فتحي البلعاوي قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية. - سبوتنيك عربي
9/12
© Photo / Google Earth

مدرسة فتحي البلعاوي قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.

© Photo / Google Earth

ميناء غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.

ميناء غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية. - سبوتنيك عربي
10/12
© Photo / Google Earth

ميناء غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.

© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda

ساحل غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023.

ساحل غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي
11/12
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda

ساحل غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023.

© Photo / Google Earth

شارع الجلاء في غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.

شارع الجلاء في غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية. - سبوتنيك عربي
12/12
© Photo / Google Earth

شارع الجلاء في غزة قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية.

