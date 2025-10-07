https://sarabic.ae/20251007/الجيش-الأردني-يعلن-سقوط-شظايا-جسم-متفجر-في-العقبة-دون-إصابات-فيديو--1105730245.html
الجيش الأردني يعلن سقوط شظايا جسم متفجر في العقبة دون إصابات.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بسقوط شظايا جسم متفجر جوا، اليوم الثلاثاء، في مدينة العقبة. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
وأشار المصدر إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية، فيما تعرضت مركبة واحدة لأضرار مادية، وفقا لبيان من الجيش الأردني.وأكد أن الفرق المختصة من القوات المسلحة والأمن العام الأردنية تحركت فورا إلى الموقع، وتم فتح تحقيق للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادثة.
2025
