الضربات الإسرائيلية على الدول المجاورة منذ 7 أكتوبر 2023
نفذت إسرائيل ضربات استهدفت العديد من دول منطقة الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان أبرزها الهجوم على لبنان وسوريا وإيران واليمن. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105709694_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_e6b22adfe3c6197194d1e9616a4a7b25.jpg
كما نفذت إسرائيل مؤخرا هجوما جويا على العاصمة القطرية الدوحة لمحاولة اغتيال قادة من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105709694_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_46e1b6149a82cc5d9aa23c450e956bf1.jpg
نفذت إسرائيل ضربات استهدفت العديد من دول منطقة الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان أبرزها الهجوم على لبنان وسوريا وإيران واليمن.
كما نفذت إسرائيل مؤخرا هجوما جويا على العاصمة القطرية الدوحة لمحاولة اغتيال قادة من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".